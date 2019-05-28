Сергей Тен инициировал совещание по поводу реконструкции путепровода по улице Джамбула в Иркутске

В правительстве Иркутской области под председательством Руслана Болотова прошло совещание по реализации проекта «Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в Иркутске». Его инициатором выступил депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
Как сообщает пресс-служба депутата, были рассмотрены вопросы финансирования работ по реконструкции этого объекта; сроки подписания соглашения Иркутской области с федеральными органами исполнительной власти; сроки проведения процедур по определению подрядной организации; риски, препятствующие успешной реконструкции объекта.
Сергей Тен подчеркнул, что благодаря слаженной работе с министерством транспорта и Федеральным дорожным агентством с 2019 года началось финансирование проекта со стороны федерального бюджета в размере 355 млн рублей из нераспределенных резервов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако администрация Иркутска не может приступить к реализации проекта без корректировок городского бюджета, которые будут внесены только в июне текущего года.
В ходе совещания председатель правительства Руслан Болотов особо подчеркнул, что область будет участвовать в софинансировании этого объекта с 2020 года, а также во всех проектах с привлечением федерального финансирования. Выполнение работ запланировано на три года. В первый год будет реконструирован участок ул. Набережная Иркута – ул. Иркутная протяженностью 1,2 км. В последствие он станет объездной на период основных работ по путепроводу. В последующие два года по проекту планируется заменять пролетные строения путепровода и отремонтируют подходы к нему.
Учитывая профицит областного бюджета, Сергей Тен предложил рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств в дорожный фонд региона из бюджета Иркутской области.
– Такие действия приветствуются в Минтрансе и ФДА. Как пример, в 2018 году дополнительно увеличили объем дорожного фонда за счет доходов регионального бюджета сверх доходов, формирующих фонд, более 10 субъектов на сумму более 500 млн рублей. И это не считая Москвы и Санкт-Петербурга. В Сибирском федеральном округе Красноярский край увеличил дорожный фонд за счет других источников на 2,3 млрд рублей, Новосибирская область на 1,07 млрд рублей по данным ассоциации РАДОР, – подчеркнул Сергей Тен.
Путепровод по ул. Джамбула имеет определяющее значение для всей улично-дорожной сети Иркутска и обеспечивает пропуск порядка 40% транспортного потока из Ленинского округа в Правобережную часть города и в обратном направлении. Кроме того, объект обеспечивает выход транспорта на федеральную автомобильную дорогу Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск и Р-258 «Байкал». Вместе с тем гидроизоляция мостового полотна путепровода полностью пришла в негодность, обнаружено оголение рабочей арматуры, коррозия и разрушение балок пролетного строения и узлов опирания балок, сдвиг пролетов с опорных частей. Эти обстоятельства создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, несут риск причинения имущественного вреда участникам дорожного движения и нарушение работы железнодорожного транспорта.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штраф...
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В правительстве Иркутской области под председательством Руслана Болотова прошло совещание по реализации проекта «Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в Иркутске». Его инициатором выступил депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.