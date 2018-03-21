Сергей Тен: деятельность Росавтодора – пример для региональных дорожников

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен принял участие в итоговой коллегии Росавтодора. Ведомство подвело итоги работы в 2017 году и за период с 2012 по 2017 годы.
За отчетные пять лет доля нормативных дорог федерального значения увеличилась с 39 до 77,96%. Построены и реконструированы участки трасс с общей протяженностью более 2,1 тысячи километров. Увеличилось и количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах ФДА почти в полтора раза. Положительную оценку деятельности Росавтодора дала и Счетная палата РФ, отметив, что исполнение бюджета, выделенного Федеральному дорожному агентству в 2017 году, составило 98% - это один из лучших показателей среди органов исполнительной власти.
В своем выступлении депутат ГД РФ Сергей Тен подчеркнул, что сегодня работа подведомственных Росавтодору учреждений является примером для региональных дорожников.
– Каждый Упрдор ФДА в территориальной зоне своего присутствия является примером организации работы. В частности, проект «Безопасные и качественные дороги» за счет внедрения проектного подхода и контроля над его реализацией достиг высоких показателей выполнения намеченных планов. Сейчас в регионах ожидают увеличение количества субъектов, участвующих в проекте, а также дополнительного финансирования на реализацию крупных объектов, необходимых агломерациям для решения транспортных проблем, – цитирует пресс-служба Сергея Тена его слова.
В пример депутат привел Иркутскую область, которая в 2017 году получила по проекту 625 млн рублей, а на 2018 запланировано уже 730 млн рублей. Таким образом вместе со средствами из регионального бюджета дороги агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов получат за два года порядка 3 миллиардов рублей. При этом в проекте предусмотрено направлять средства не только на ремонт дорог, но и на предотвращение дорожно-транспортных происшествий: строительство развязок, установку разделительных ограждений, дополнительных светофоров или «лежачих полицейских» – то есть, всего того, что должно повысить безопасность дорожного движения.
– Заслуживает внимания развитие в дорожном хозяйстве цифровых технологий на транспорте. Всем нам необходимо переосмыслить их роль в нашей работе. Сегодня мы уже проектируем (BIM технологии), контролируем технику (Глонасс), собираем информацию о транспортных потоках (датчики интенсивности), оперативно реагируем на метеоусловия (метеостанции), информируем участников движения (Информационные табло), предотвращаем нарушения ПДД (камеры). И этот перечень возможностей постоянно пополняется, – отметил Сергей Тен.
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