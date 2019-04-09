Сергей Тен: без повторных общественных слушаний экоэкспертиза по строительству тубдиспансера в Иркутске не состоится

Депутат Госдумы РФ Сергей Тен провел встречу с заместителем руководителя Росприроднадзора Амирханом Амирхановым. В числе других вопросов стороны обсудили тему строительства в иркутском микрорайоне Синюшина гора противотуберкулезной больницы.

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– Как вы помните, 26 марта 2019 года директор областного УКСа Евгений Харитонов уверенно заявил, что повторных общественных слушаний по строительству противотуберкулезного диспансера в Иркутске не будет, отметив, что никаких нарушений в проведении слушаний выявлено не было, – отметил Сергей Тен.

Официальная позиция Амирхана Амирханова такова, что документы на проведение экологической экспертизы без протокола публичных слушаний с учетом всех ранее выявленных замечаний приниматься не будут. Есть процедура (установленный пакет документов), и она должна быть соблюдена полностью.

– Мы также пришли к общему мнению, что объект социально значимый, поэтому решения Управления Росприроднадзора по Иркутской области будут согласовываться с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, – сказал Сергей Тен.

Напомним, с 2018 года жители микрорайона Синюшина гора ведут активную кампанию против строительства в условиях плотной городской постройки нового здания противотуберкулезной областной больницы. Они уверены, строительство и функционирование нового крупного социального объекта усложнит и без того непростую транспортную, экологическую и социальную ситуацию в районе, где проживают 35 тысяч жителей. Министерству здравоохранения Иркутской области как заказчику предлагалось рассмотреть альтернативный вариант решения проблемы и перенести строительство данного учреждения, действительно необходимого Иркутской области, в другое место. Против безальтернативного строительства собрано 15 тысяч подписей. За пересмотр решения выступает муниципальная власть, депутаты Законодательного собрания и Государственной думы РФ от региона, сенаторы от Иркутской области.

Также на встрече Сергея Тена и Амирхана Амирханова обсуждалась позиция ведомства по ряду резонансных вопросов: проблемам экологического надзора на Байкальской природной территории, отношения ведомства к проекту приказа Минприроды России «О внесении изменений в приложение к приказу Минприроды России от 5 марта 2010 года №63 о предельно допустимом воздействии на экологическую систему Байкала.

По инф. Восток-Телеинформа

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