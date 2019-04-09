Сергей Тен: без повторных общественных слушаний экоэкспертиза по строительству тубдиспансера в Иркутске не состоится

Депутат Госдумы РФ Сергей Тен провел встречу с заместителем руководителя Росприроднадзора Амирханом Амирхановым. В числе других вопросов стороны обсудили тему строительства в иркутском микрорайоне Синюшина гора противотуберкулезной больницы.
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– Как вы помните, 26 марта 2019 года директор областного УКСа Евгений Харитонов уверенно заявил, что повторных общественных слушаний по строительству противотуберкулезного диспансера в Иркутске не будет, отметив, что никаких нарушений в проведении слушаний выявлено не было, – отметил Сергей Тен.
Официальная позиция Амирхана Амирханова такова, что документы на проведение экологической экспертизы без протокола публичных слушаний с учетом всех ранее выявленных замечаний приниматься не будут. Есть процедура (установленный пакет документов), и она должна быть соблюдена полностью.
– Мы также пришли к общему мнению, что объект социально значимый, поэтому решения Управления Росприроднадзора по Иркутской области будут согласовываться с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, – сказал Сергей Тен.
Напомним, с 2018 года жители микрорайона Синюшина гора ведут активную кампанию против строительства в условиях плотной городской постройки нового здания противотуберкулезной областной больницы. Они уверены, строительство и функционирование нового крупного социального объекта усложнит и без того непростую транспортную, экологическую и социальную ситуацию в районе, где проживают 35 тысяч жителей. Министерству здравоохранения Иркутской области как заказчику предлагалось рассмотреть альтернативный вариант решения проблемы и перенести строительство данного учреждения, действительно необходимого Иркутской области, в другое место. Против безальтернативного строительства собрано 15 тысяч подписей. За пересмотр решения выступает муниципальная власть, депутаты Законодательного собрания и Государственной думы РФ от региона, сенаторы от Иркутской области.
Также на встрече Сергея Тена и Амирхана Амирханова обсуждалась позиция ведомства по ряду резонансных вопросов: проблемам экологического надзора на Байкальской природной территории, отношения ведомства к проекту приказа Минприроды России «О внесении изменений в приложение к приказу Минприроды России от 5 марта 2010 года №63 о предельно допустимом воздействии на экологическую систему Байкала.
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Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
Депутат Госдумы РФ Сергей Тен провел встречу с заместителем руководителя Росприроднадзора Амирханом Амирхановым. В числе других вопросов стороны обсудили тему строительства в иркутском микрорайоне Синюшина гора противотуберкулезной больницы.
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