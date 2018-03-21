Сергей Тен: Байкалу нужен комплексный и неформальный подход

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло провел совещание о ходе исполнения поручений главы государства по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории (БПТ). Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД от Приангарья Сергея Тена.
В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти РФ, Генпрокуратуры, руководители органов власти сибирских регионов, члены межфракционной депутатской рабочей группы «Байкал» в Государственной думе России.
Руководитель МРГ «Байкал» Сергей Тен проинформировал собравшихся, что продолжаются экспертные консультации над законопроектами по экологической экспертизе. Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с министерством природных ресурсов. Все это делается для того, чтобы до внесения законопроекта в Государственную думу РФ были сняты все разногласия по законопроекту. Сергей Меняйло поддержал позицию МРГ «Байкал» и отметил, что рабочая группа должна быть создана на постоянной основе, для предварительного снятия спорных вопросов по развитию БПТ. Парламентарий также отметил, что группа поддерживает наиболее взвешенную на данный момент позицию Института географии имени Сочавы СО РАН по водоохранной зоне.
– Сегодня, в первую очередь, необходимо проработать с Минприроды вопрос об уточнении границ водоохранной зоны в соответствии с докладом, который подготовили иркутские ученые. В этом случае, значительное сокращение водоохранной зоны не нанесет ущерба озеру, – отметил он.
Сергей Тен также поднял тему перевода земель из одного вида пользования в другой в Центральной экологической зоне.
– Если собственник захочет перевести жилье в разряд коммерческой недвижимости, то ему не помешает экологическое законодательство, поскольку перевод земель из одного вида пользования в другой осуществляется органами местного самоуправления без согласования с природоохранными ведомствами. Этот пробел в законодательстве на охраняемых территориях необходимо исключить. В этом случае экологическая экспертиза, считаю, необходима, – заявил депутат.
В заключение Сергей Тен отметил, что в перспективе необходим целый комплекс мер, направленных на защиту Байкала. При этом подход не должен быть формальным.
– Следует прорабатывать вопрос создания людям, живущим в границах ЦЭЗ, комфортных условий для жизни. Здесь не обойтись без государственного финансирования. Комплексное развитие БПТ как раз может показать пример того, как развитие туризма и предпринимательства генерирует средства на природоохранные мероприятия. Это мировой опыт, подтвержденный десятилетиями, — в местах, где проживает население, заниматься вопросами экологии в отрыве от экономики просто невозможно. Думаю, нам надо постоянно возвращаться к теме федерального проекта «Байкал – великое озеро великой страны», при этом, экологическую составляющую необходимо усиливать. И есть твердое убеждение, что необходимо объединять ресурсы и территории в один проектный офис, – подчеркнул Сергей Тен.
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