Сергей Сокол – глава Законодательного собрания

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В Приангарье начал работу новый состав регионального парламента.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на заседании первой сессии 19 сентября путём тайного голосования избрали председателем областного парламента Сергея Сокола.
Его кандидатуру внёс депутат Законодательного собрания Сергей Брилка, отметив, что такое решение было принято на конференции регионального отделения политической партией «Единая Россия». За избрание Сергея Сокола председателем Законодательного собрания проголосовало 23 депутата. Второй кандидат, предложенный депутатом Ильёй Сумароковым, – Ольга Носенко, представляющая партию КПРФ, получила 21 голос. Один бюллетень по итогам тайного голосования был признан недействительным.
Выступая перед коллегами после голосования Сергей Сокол подчеркнул, что после напряжённого предвыборного периода настало время для слаженной, эффективной работы депутатов. Особо новый глава парламента отметил важность конструктивного взаимодействия представителей всех политических партий, избранных в Законодательное собрание. «У нас одна цель – работать на благо Иркутской области, сделать жизнь населения нашего региона лучше, поэтому важно стать единой командой», – сказал парламентарий.
«У нас одна цель – работать на благо Иркутской области, сделать жизнь населения нашего региона лучше, поэтому важно стать единой командой».
Также в своём выступлении Сергей Сокол остановился на приоритетных вопросах работы парламента нового созыва, в том числе они будут касаться развития экономики и инфраструктуры муниципальных образований, повышения качества жизни жителей области. По его словам, важнейшей задачей станет выстраивание плодотворного взаимодействия не только с региональным правительством и представителями муниципальных образований Иркутской области, но и с федеральным центром в плане привлечения дополнительных инвестиций в область. Кроме того, Сергей Сокол отметил, что предыдущим составом Законодательного собрания была проделана большая работа, и преемственность этой законотворческой и контрольной работы, реализуемых проектов будет сохранена.
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На заседании было принято решение, что на постоянной профессиональной основе в пар�ламенте будут работать три заместителя председателя. Решение о выборе каждого из заместителей принимается посредством тайного голосования. Избранной считается кандидатура, набравшая более половины голосов от установленного числа депутатов.
Заместителями стали Кузьма Алдаров и Александр Ведерников из «Единой России», а также представитель фракции КПРФ Ольга Носенко.
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Председатели комитетов и комиссий Заксобрания:
- Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении – Виктор Побойкин, «Единая Россия». До избрания в областной парламент он занимал должность мэра Черемховского района.
- Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству – Наталья Дикусарова, «Единая Россия». Во втором созыве ЗС Наталья Дикусарова занимала должность заместителя председателя областного парламента и возглавляла этот же комитет.
- Комитет по социально-культурному законодательству – Ирина Синцова, «Единая Россия». Она занимала эту должность в ЗС второго созыва.
- Комитет по здравоохранению и социальной защите – Александр Гаськов, «Справедливая Россия». Александр Гаськов до избрания в ЗС третьего созыва являлся депутатом думы города Братска, работал главным врачом городской больницы № 2 города Братска.
- Комитет по собственности и экономической политике – Николай Труфанов, «Единая Россия». Николай Труфанов ранее занимал должность генерального директора ООО «Терминал-Центр», во втором созыве областного парламента был заместителем председателя комитета по собственности и экономической политике на неосвобождённой основе.
- Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве – Роман Габов, КПРФ. В ЗС второго созыва Роман Габов занимал должность заместителя председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.
- Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями – Лариса Егорова, «Справедливая Россия». До избрания в областной парламент Лариса Егорова была депутатом думы города Иркутска, входила в состав комиссии по социальной политике, а также в комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
- Комиссия по контрольной деятельности – Тимур Сагдеев, «Единая Россия». Тимур Сагдеев в ЗС второго созыва работал заместителем председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.
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