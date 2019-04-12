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Сергей Левченко предложил ввести льготу на капремонт для жителей Иркутской области предпенсионного возраста
По инф. Телеинформа   
12 Апреля 2019 г.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минсоцразвития ввести с 2020 года льготу по оплате взносов на капремонт для одиноко проживающих людей в возрасте старше 60 лет. Об этом глава региона заявил 10 апреля во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год.

Для жителей Иркутской области предпенсионного возраста предлагают ввести льготу на капремонт

Он напомнил, что рост взносов за капитальный ремонт заморожен до 2020 года. Федеральными законами предусмотрены 50-процентные льготы для пенсионеров от 70 лет и 100-процентные – для тех, кто достиг 80 лет.

– Дополнительно к этому с 2020 года поручаю ввести льготу по оплате взносов на капитальный ремонт для одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше. Этим мы сможем поддержать людей так называемого предпенсионного возраста, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – сказал Сергей Левченко.

Также губернатор считает необходимым установить для жителей Иркутской области, которым присвоен статус «Дети войны», компенсацию в размере 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. На эту меру поддержки претендуют 13 тысяч жителей Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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