Сергей Левченко предложил ввести льготу на капремонт для жителей Иркутской области предпенсионного возраста

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минсоцразвития ввести с 2020 года льготу по оплате взносов на капремонт для одиноко проживающих людей в возрасте старше 60 лет. Об этом глава региона заявил 10 апреля во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год.

Он напомнил, что рост взносов за капитальный ремонт заморожен до 2020 года. Федеральными законами предусмотрены 50-процентные льготы для пенсионеров от 70 лет и 100-процентные – для тех, кто достиг 80 лет.

– Дополнительно к этому с 2020 года поручаю ввести льготу по оплате взносов на капитальный ремонт для одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше. Этим мы сможем поддержать людей так называемого предпенсионного возраста, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – сказал Сергей Левченко.

Также губернатор считает необходимым установить для жителей Иркутской области, которым присвоен статус «Дети войны», компенсацию в размере 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. На эту меру поддержки претендуют 13 тысяч жителей Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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