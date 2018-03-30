Сердце не на месте

Вся страна скорбит вместе с жителями Кемерово, где произошла жуткая трагедия: в огне пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство – дети. Социальные сети полны слов сочувствия и сострадания. Особенно сильно ситуация отозвалась в сердцах родителей, ведь среди погибших много детей... Своими опасениями родители делятся с Телеинформом.
– Раньше дочь одну отпускала в кино с друзьями. Теперь точно нет, – говорит исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская. – И ещё много раз подумаю, прежде чем посещать подобные комплексы. А первоочередная задача наших надзорных органов сегодня – провести жесточайшую тотальную проверку подобных заведений.
Организатор путешествий в туристическом бюро «ЭКО КЛУБ» Анна Оганесян – мама двух девочек. После случившегося семья на время воздержится от походов в торговые центры и комплексы.
– В советское время кинотеатры строили так, чтоб люди могли выйти прямо на улицу. В «Баргузине» или «Художественном» есть такая возможность. Поэтому кино пойдём смотреть в такие места. Что касается ТРЦ, надо дождаться результатов проверок и инспекций. Не исключено, что какие-то центры закроют на реконструкцию в связи с противопожарной безопасностью. Стоит проверяющим органам проверить и батут-центры. Там есть поролоновые ямы, о которых мы слышим в связи с предполагаемым поджогом. Сейчас весна и тепло. Лучше больше времени проводить на воздухе, – добавила Анна Оганесян.
У депутата Законодательного собрания Иркутской области Алексея Козюры – сын и дочь. По его словам, их семья будет ждать результатов проверки торгово-развлекательных центров Иркутска, чтобы спокойно посещать подобные места с детьми.
– Я всем сердцем соболезную родителям, потерявшим своих детей в этом ужасном пожаре. Это горе, которое очень сложно пережить. Мне крайне обидно осознавать, что только такие события заставляют надзорные органы работать над системами безопасности, – подчеркнул депутат.
Директор правового центра «КредитOFF!», основатель Ассоциации кредитных юристов Игорь Льгов и до трагедии в Кемерово с осторожностью походил к выбору места и времени семейного отдыха.
– У меня двое детей: пятилетняя дочка и годовалый сын. Боюсь ли я ходить с ними в ТЦ? Нет. Почему? Мы семьёй соблюдаем одно правило: где бы мы ни оказались, нужно держаться подальше от толпы. Мы не поедем в кино, когда в кино поедут все. Это связано, прежде всего, с удобством для окружающих. Ходим в кино и в магазины в ранние часы или в будни, когда ТЦ пусты. Это позволяет не попадать в очереди. Да и парковки в это время свободны. Если это массовые гуляния или праздники – выбираем максимально малолюдные маршруты, – говорит Игорь Льгов.
Внеплановые проверки торгово-развлекательных центров в Иркутской области намерены провести в ближайшее время.
В торговых центрах в настоящее время законодательно нельзя проводить ведомственные противопожарные проверки и учения – действуют «надзорные каникулы», об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. За это время в Иркутске и других городах возникли торговые центры и комплексы, которые ни разу не проходили противопожарных проверок МЧС – например, «СильверМолл» и «КомсоМолл» в областном центре.
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