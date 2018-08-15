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Семья помогает семье
По материалам пресс-службы думы Иркутска   
15 Августа 2018 г.
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В Иркутске макулатуру обменивают на портфели для нуждающихся школьников.

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Жители Иркутска собрали около 6 тонн макулатуры в рамках благотворительной экологической акции «Школьный портфель. Семья помогает семье». Социальный проект запущен благотворительным фондом депутата думы Иркутска Алексея Распутина.

На средства, полученные от сдачи бумажного сырья и пластика, будут закуплены ранцы и наборы канцтоваров для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Пока что удалось выручить свыше 15 тысяч рублей. Принять участие в акции могут все желающие.

«До 1 сентября остаётся меньше месяца. И каждый этим летом ещё может успеть совершить добрый поступок. Можно собрать макулатуру и пластик или, приобретая своим детям школьно-письменные принадлежности, что-то купить для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Можете перечислить в поддержку акции любую сумму. Благодарим всех, кто не остался в стороне», отмечают организаторы.

Информацию об акции можно уточнить по телефону: 8-964-653-45-17.

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