Семеро по лавкам - хорошо или плохо? Власти хотят запретить брать много приемных детей

В России грядут перемены в правилах усыновления. Среди инициатив, озвученных в публичном пространстве, – ограничение числа детей в приёмной семье. Телеинформ обратился к иркутским экспертам с просьбой оценить предложения федерального министерства просвещения.

Как сообщает ТАСС , у которого оказался в распоряжении ещё не опубликованный законопроект, согласно документу, число детей в семье усыновителей не должна превышать трёх, включая родных. Исключения из этого касаются приёма братьев и сестёр, а также детей, которые уже воспитывались вместе в одной семье. Эта норма носит рекомендательный характер, но именно она всколыхнула сообщество приёмных семей по всей России. Законопроект уже заслужил определение антиконституционного и негуманистического.

Многодетные родители в знак протеста запустили в социальных сетях флешмоб «Четвертый не лишний». Они рассказывают о своих историях усыновления и о том, кто из детей так и оставался бы в соцучреждении, если бы эта норма закона действовала сейчас, пишет The Village .

После волны недовольства новыми правилами глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева, которая ещё весной выступила за их ужесточение, заявила, что она категорически против количественного сокращения числа детей .

Иркутские эксперты отмечают, что ограничение количества приёмных детей – это лишь верхушка айсберга.

Учредитель и директор фонда «Дети Байкала», член Общественной палаты Иркутской области Гульнара Гарифулина:

– Я думаю, что в том виде, в котором законопроект есть, его не примут, потому что документ нужно дорабатывать. Ограничение количества детей носит в нём рекомендательный характер, на самом деле, но в нашем случае это не вариант, потому что у нас число сирот остаётся по-прежнему большим. Это около 50 тысяч человек во всей России. Ограничение – это верхушка айсберга, которая всколыхнула сообщество приёмных родителей. Там много всего, что ещё надо дорабатывать.

Законопроект не только об ограничении количества детей в семье, он ещё про то, что предполагается обязательное психологическое тестирование. Сейчас у органов опеки ни стандарта работы, ни подготовленных кадров. Возникает вопрос: кто это будет делать? Соответственно, это может привести к тому, что дети будут оставаться в учреждениях и не попадать в семьи.

Очень много доработки нужно. Мне кажется, что здесь правильно было бы вовлечь в эту работу и общественные организации. Здравый смысл в этом законопроекте есть, потому что, действительно, количество вторичных отказов (от приемных детей, – прим.ред.) очень высокое по всей России. Наверное, прежде всего, резануло, что изначально этот законопроект трактовался как «ужесточим, ужесточим, ужесточим». Нужно не ужесточать, а помогать приёмным семьям, потому что мы столкнулись с тем, что основная проблема – это недостаток сопровождения приёмных семей, особенно вдалеке от города. В городе есть центры сопровождения, профессиональные психологи, а дальше просто нет специалистов, которые могут этим заниматься.

Семьи принимают ребёнка, он вырастает, становится подростком. Это нормально, когда у подростка возникают проблемы. Другое дело, когда есть специалисты, которые помогают решать эти проблемы, а если нет, родители пытаются их решить и часто не могут этого сделать. Единственным вариантом в такой ситуации они видят вернуть ребёнка в систему.

Что касается количества детей, кстати, то мы давно говорим о том, что назрела ситуация, когда нужно принимать понятие «профессиональная приёмная семья», потому что профессиональная приёмная семья, где 8-10 детей – это в любом случае лучше, чем детский дом на 50-80 детей. То есть даже если это профессиональная семья, то там есть роли мамы и папы, которые ведут этих детей.

Действительно, новый законопроект связан с тем, что участились случаи издевательств над детьми и даже убийств. Фонд «Дети Байкала» делает видеоанкеты детей-сирот и помогаем родителям на разных этапах. Мы их потом сопровождаем, поддерживаем контакт с родителями и детьми. У нас 324 ребёнка ушли в семьи. Среди них со случаями жестокого обращения мы не сталкивались.

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова:

– Это достаточно непростой вопрос, на самом деле. Однозначную позицию пока занять сложно. Сегодня же тоже не существует жёсткого правила, есть только рекомендация не брать больше восьми детей. Нет в законе чёткой нормы. То, что сегодня встречаются факты злоупотреблений – да, встречаются, они не единичны. То, что сегодня есть примеры прекрасных семей, где воспитываются больше восьми детей, – однозначно. И у нас в области есть такие семьи, их можно ставить в пример. На самом деле, всё глубоко индивидуально и зависит, действительно, от профессиональной качественной подготовки родителей, от тех людей, которые берут в семью на воспитание приёмных детей.

Наверное, сначала надо посмотреть, как это и где будет звучать, конкретно говорить о ситуации будем тогда, когда увидим, во что это выльется. Сейчас идёт дискуссия, общественники активно высказывают своё мнение, я думаю, это будет учтено. Проект, я думаю, мы увидим, министерство просвещения опубликует его, чтобы мы тоже могли дать рекомендации. Пока же преждевременно об этом говорить, за я или против. Может быть, будет ещё перечень из 40 документов и это ужесточение тяжелейшее, а может быть, это будет обязательное психологическое тестирование и учёт результатов всего лишь.

К нам поступают сигналы и о фактах злоупотребления, и о фактах жестокого обращения. В нашей практике это встречается, к сожалению, но это связано не с количеством детей в семье. Можно взять одного ребёнка и жестоко к нему относиться и истязать его. Есть у нас и такие факты. Можно взять восемь детей и пренебрегать их нуждами. Вот недавно был случай истязания в Усолье-Сибирском, где в приёмной семье воспитывалось более пяти детей и с ними жестоко обращался сожитель приёмного родителя. Это даже не с точки зрения физического насилия, а унизительное, пренебрежительное, оскорбительное отношение. Это в большой семье. А есть пример, когда одного ребёнка-инвалида так замучили, что когда органы опеки его изъяли, все были в шоке от такого отношения. Поэтому очень разные ситуации.

Отношение не зависит от числа детей, зависит от людей, которые берут, их мотивация. Полно примеров достойного воспитания. У нас есть семья Токарских, например, очень известная семья с различными направлениями по развитию детей. У них и цирковая студия, и своё фермерское хозяйство. Просто видно, как люди относятся к детям. У нас много почётных семей, которые замечательное дают воспитание.

Заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Иркутской области, главный врач Усольского областного специализированного дома ребёнка Лариса Коломеец:

Конечно, приёмная семья – это очень хорошо, я очень положительно отношусь к этому институту. По долгу службы сама сталкиваюсь с приёмными родителями, хотя у нас маленькие дети, до четырёх лет, их берут реже, но тем не менее. Но я считаю, что в приёмной семье не должно быть много детей. Я аргументирую: даже у нас, в доме ребёнка, есть ограничение по количеству детей в одной группе, их должно быть не больше шести, в детдомах в группах не должно быть больше восьми. Это связано с формированием личности ребёнка, особенно, когда он маленький. Ребёнок должен очень тесно контактировать со взрослым, а когда детей много, невозможно всем уделить достаточно времени.

Я, конечно, знаю большие приёмные семьи, но это полные семьи, где есть и мама, и папа, старшие братья-сёстры. А есть сейчас такая тенденция, что приёмную семью оформляет одинокая мама, берёт по восемь детей. В таких случаях ей, конечно, тяжело. Не думаю, что всех волнует меркантильный интерес, но почему больше приёмных семей, допустим, на селе? Я считаю, что потому что нет работы, люди хотят какой-то самозанятости. Но не каждый может стать приёмным родителем. Кандидаты, конечно, проходят и школы приёмных родителей, и тестирование у психологов, но существует такая статистика, что очень много приёмных детей возвращают.

Я как педиатр считаю, что в семье не должно быть много детей. Максимум шесть, при условии, что есть двое взрослых. Может быть, восемь, если есть подросшие дети. Но когда их больше десятка, как бывает в районах, – это сложно с точки зрения психологии ребёнка. У детей есть потребность чувствовать, что его любят конкретно, индивидуально, а не в общем. На это нужно время, чтобы подержать ребёнка на коленочках, погладить, обнять. Даже если ему 10 лет, он всё равно требует тактильных действий. Я говорю это не только от себя, мы с многими врачами-педиатрами это обсуждали, с психологами. Когда 8-10 семей, там думаешь только о том, как обуть, одеть, накормить, увести в школу. В этом уже какая-то казёнщина чувствуется.

По инф. Телеинформа

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