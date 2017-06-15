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Семье врачей ИОКБ вручили сертификат на квартиру
По инф. Телеинформа   
15 Июня 2017 г.
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Накануне Дня медицинского работника мэр Иркутска Дмитрий Бердников посетил областную клиническую больницу. Глава города вручил семье молодых врачей Грязновых сертификат на новую двухкомнатную квартиру площадью почти 50 квадратных метров в микрорайоне Радужный.

– С врачами областной клинической больницы мы встречались в прошлом году. В числе прочего обсуждали жилищный вопрос, – отметил Дмитрий Бердников. – Мы должны создавать достойные условия для наших медицинских работников. Уверен, что с получением новой квартиры в жизни этой семьи врачей начнется и новый этап.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, глава города также подчеркнул, что планирует сделать традицией вручение врачам сертификатов на квартиры ко Дню медицинского работника.

Андрей и Мария Грязновы пришли в областную больницу более 10 лет назад, еще будучи студентами. Сегодня коллеги и пациенты знают их как прекрасных специалистов: Андрей – отоларинголог, Мария – эндокринолог. Семья воспитывает полуторагодовалого сына Михаила. Более 15 лет они жили на съемных квартирах.

Как рассказал главный врач областной клинической больницы Петр Дудин, Андрей и Мария – высококлассные специалисты и более всех нуждались в улучшении жилищных условий.

– Мэр приезжал к нам дважды и всегда откликался на просьбы врачей, – подчеркнул Петр Дудин. – Мы благодарим его за возобновление работы автобусных маршрутов №95 и 85, один из которых связывает нашу больницу с онкологическим диспансером. Это стало удобным для наших пациентов.

Дмитрий Бердников поздравил также всех сотрудников учреждения с профессиональным праздником и заверил, что мэрия будет продолжать оказывать необходимую поддержку работникам сферы здравоохранения.

Напомним, что по инициативе главы областного центра с января 2016 года из городского бюджета выплачиваются единовременные социальные выплаты молодым врачам и среднему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения. В настоящее время «подъемные» получили 245 медицинских работников, на эти цели из городского бюджета было выделено более 20 миллионов рублей.

По инф. Телеинформа

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