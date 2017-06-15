Семье врачей ИОКБ вручили сертификат на квартиру

Накануне Дня медицинского работника мэр Иркутска Дмитрий Бердников посетил областную клиническую больницу. Глава города вручил семье молодых врачей Грязновых сертификат на новую двухкомнатную квартиру площадью почти 50 квадратных метров в микрорайоне Радужный.

– С врачами областной клинической больницы мы встречались в прошлом году. В числе прочего обсуждали жилищный вопрос, – отметил Дмитрий Бердников. – Мы должны создавать достойные условия для наших медицинских работников. Уверен, что с получением новой квартиры в жизни этой семьи врачей начнется и новый этап.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, глава города также подчеркнул, что планирует сделать традицией вручение врачам сертификатов на квартиры ко Дню медицинского работника.

Андрей и Мария Грязновы пришли в областную больницу более 10 лет назад, еще будучи студентами. Сегодня коллеги и пациенты знают их как прекрасных специалистов: Андрей – отоларинголог, Мария – эндокринолог. Семья воспитывает полуторагодовалого сына Михаила. Более 15 лет они жили на съемных квартирах.

Как рассказал главный врач областной клинической больницы Петр Дудин, Андрей и Мария – высококлассные специалисты и более всех нуждались в улучшении жилищных условий.

– Мэр приезжал к нам дважды и всегда откликался на просьбы врачей, – подчеркнул Петр Дудин. – Мы благодарим его за возобновление работы автобусных маршрутов №95 и 85, один из которых связывает нашу больницу с онкологическим диспансером. Это стало удобным для наших пациентов.

Дмитрий Бердников поздравил также всех сотрудников учреждения с профессиональным праздником и заверил, что мэрия будет продолжать оказывать необходимую поддержку работникам сферы здравоохранения.

Напомним, что по инициативе главы областного центра с января 2016 года из городского бюджета выплачиваются единовременные социальные выплаты молодым врачам и среднему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения. В настоящее время «подъемные» получили 245 медицинских работников, на эти цели из городского бюджета было выделено более 20 миллионов рублей.

По инф. Телеинформа

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