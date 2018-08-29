Сельская скорая

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В поселки и деревни региона идёт поставка новых машин скорой помощи.
Законодательное собрание Приангарья по поручению спикера Сергея Брилки продолжает вести мониторинг поступления автомобилей скорой помощи, приобретённых за счёт средств областного бюджета, в города и районы Приангарья. «Большая часть автомобилей уже поступила в районы и распределена по населённым пунктам в соответствии с потребностями по оказанию помощи. Положительный отклик мы видим не только от пациентов, которые получили доступ к своевременным и качественным медицинским услугам, но и от медиков, которые ранее были вынуждены работать на устаревших машинах», – отметил Сергей Брилка, комментируя динамику поступления машин скорой помощи.
В Тайшетский район поступило к настоящему моменту пять машин, еще одна ожидается в сентябре. «Машины направляем в рабочие посёлки Юрта, Квиток, Новобирюсинск, Шиткино, село Шелехово. Старые автомобили изношены, и их замена была необходима для предоставления своевременной помощи населению», – рассказала главный врач Тайшетской районной больницы Мария Лазарева.
Председатель думы Усольского района Надежда Глызина рассказала, что к ним поступило 6 машин, из них 5 – класса А, одна – класса Б. Две машины работают на станции скорой помощи, остальные направлены в посёлок Тальяны, рабочий посёлок Белореченский, посёлок Раздолье, село Новожилкино.
Сразу девять машин поступило в Чунский район. По одной направлено в посёлки Парчум и Сосновка, а также село Червянка, остальные ещё ожидают распределения. Главный врач Чунской районной больницы Анастас Ануфриади отметил, что обновление парка позволит оказывать помощь своевременно. «Особенно важно иметь автомобили, чтобы помочь пациентам в отдалённых населённых пунктах. Хотелось бы также отметить создание комфортных условий для работы медиков», – пояснил главврач.
Главный врач областной больницы № 2, расположенной в посёлке Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района, Алексей Анганаев рассказал, что они получили две машины, обе остались на станции скорой помощи. «Предоставленные машины относятся к классу А, то есть они полностью оснащены оборудованием, утеплённые и высокопроходимые», – отметил Алексей Анганаев.
В Усть-Удинском районе появилось четыре новых машины, две из них закреплены за районным центром, по одной направлено в посёлок Средняя Муя и село Аносово. В Шелеховский район поступило 3 машины, еще одна находится в стадии закупки. Два автомобиля работают на станции скорой помощи в городе Шелехове, один закреплён за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Баклаши.
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