Сделать лучшие дороги

Новую технику в количестве 26 единиц приобрела за счёт средств собственной прибыли «Дорожная служба Иркутской области».

– Для нас основная приоритетная задача, поставленная губернатором области, – улучшить качество содержания автомобильных дорог. В 2016 году мы запустили программу обновления техники: вначале года было приобретено два грейдера, комбинированная дорожная машина, 18 автомобилей «УАЗ», один бульдозер, – отметил генеральный директор ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Максим Черниговский.

Как подчеркнул заместитель министра строительства, дорожного хозяйства области Евгений Липатов, дорожная служба по итогам деятельности за 2016 год сработала хорошо. Средства за счёт прибыли предприятия по поручению губернатора Сергея Левченко решено было направить на приобретение новой техники: комбинированных дорожных машин, экскаваторов-погрузчиков, тракторов «Белорус» и грейдеров. Стоимость приобретённой техники – 120 млн руб.

– Техника в основном зимняя, та, которая нужна сейчас. Это позволит нам улучшить качество, увеличить объёмы и сделать наши дороги лучше для наших жителей, – отметил Евгений Липатов.

Направлена техника будет прежде всего в те филиалы, где наибольшая потребность: Иркутский район, Усть-Ордынский округ, Качугский район, автодорога Тулун – Братск, Усть-Илимский район.

Как сообщил руководитель дорожной службы, в этом году планируется продолжить обновление автопарка для усиления остальных филиалов предприятия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.