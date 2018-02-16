Сделать город комфортным

До конца марта в Октябрьском округе Иркутска составят рейтинг благоустраиваемых общественных пространств. Накануне жители округа обсудили шесть территорий, которые планируется благоустроить в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

На очередной сессии по соучаствующему проектированию горожане разрабатывали проекты обустройства различных площадок округа при содействии архитекторов, представителей администрации города, различных конфессий, общественных организаций, ТОСов, депутатов городской думы и Законодательного собрания Иркутской области.

Проекты, которые по итогам очного голосования получат максимальную поддержку, будут реализованы до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра, председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский.

– В нашем округе есть территории, которые мы хотим сделать более привлекательными, удобными для жизни и отдыха горожан. Программа «Формирование комфортной городской среды» будет действовать до 2022 года. За это время совместными усилиями мы сможем благоустроить парки, скверы, дворовые территории. Сегодня наша задача – обсудить проекты, обозначить основные мероприятия, которые необходимо выполнить на определённой площадке, учесть потребности и пожелания жителей микрорайонов по благоустройству общественных пространств, – отметил глава округа Владимир Преловский.

В числе обсуждаемых проектов – «Курсантский сквер». Инициативная группа граждан предлагает благоустроить парк на площади более 20 тысяч квадратных метров, который станет местом отдыха для жителей городка ИВВАИУ, а также будет напоминать об истории военного училища.

Другим проектом стала инициатива жителей микрорайона Солнечный по благоустройству рощи напротив дома № 1 на проспекте Маршала Жукова. Горожане планируют расширить имеющуюся спортивную площадку, оборудовать велодорожки, пикниковую зону и место для выгула собак, выполнить дополнительное озеленение, а также назвать общественное пространство парком «Дружба».

Ещё одна группа неравнодушных горожан предлагает благоустроить территорию в районе жилого дома 251б на Байкальской улице, где также необходимы места для отдыха, занятий спортом и, особенно, проведение дополнительного озеленения. Также обсудили проект реконструкции улицы Подгорная, в котором основная цель – создание комфортного места для прогулок и отдыха при сохранении исторической направленности, в том числе всех памятников истории и культуры, без ущерба для движения автотранспорта.

Особое внимание участники сессии уделили проектам благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» и территории еврейского кладбища. Благоустройство этих территорий поддерживают представители различных конфессий. На встрече также обсуждали возможность создания на данных территориях условий для тихого отдыха, своего рода места памяти, музея под открытым небом.

По всем проектам высказаны замечания экспертов из числа представителей профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков, а также общественных организаций. Замечания и предложения учтены и будут использованы при доработке проектов.

Пространства для благоустройства в 2018 году на территории Октябрьского округа в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» будут определены рейтинговым голосованием в марте 2018 года. Подобные сессии уже прошли в Свердловском и Правобережном округах Иркутска, на которых жители также обсудили проекты благоустройства общественных пространств в своих районах.

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