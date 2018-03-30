Сделать город чистым

Общегородской субботник состоится в Иркутске 21 апреля. О планах по весенней уборке города мэру Дмитрию Бердникову доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова на совещании по подготовке к проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории города, который пройдет с 1 по 30 апреля.

За этот период планируется привести в порядок городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда, дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе ограждения, световые опоры и светофоры, подземные пешеходные переходы и остановочные пункты.

В текущем году для проведения апрельского месячника и субботника до 11 тысяч тонн увеличен объём мусора для вывоза на полигон твердых отходов. Владельцам зданий и сооружений также рекомендовано привести в порядок фасады после зимы. Будет проведена уборка особо охраняемых природных территорий, таких как сад им. А.К. Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, и уборка береговых зон рек Ангара, Ушаковка, Иркут и городских лесов.

По словам заммэра, во время этих мероприятий особое внимание уделят общегородским и дворовым территориям, благоустроенным в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». К участию в общегородском субботнике будут приглашены представители общественных и спортивных организаций, экологических отрядов, военно-патриотических клубов, активисты ТОСов, представители трудовых коллективов, студенты, молодёжь.

Главы округов доложили мэру, что составлены графики работ, запланированы необходимые финансовые средства, проведены совещания с представителями управляющих компаний, руководителями крупных предприятий, учреждений и организаций города, гаражных кооперативов и садоводств. При проведении весеннего благоустройства и общегородского субботника на внутридворовых территориях уберут мусор, приведут в порядок детские и спортивные площадки, контейнерные площадки покрасят.

– Для наведения порядка в городе необходимо задействовать все структуры, включая различные учреждения и коммерческие организации всех форм собственности. Зима была непростой для наших служб – норма осадков превышена почти в три раза, тем не менее, Иркутск должен быть чистым. Это касается и улиц, и придомовых территорий, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Кроме того, организации и учреждения, которые будут осуществлять уборку прилегающих или ведомственных территорий, могут получить талоны на бесплатный вывоз мусора на полигон твердых отходов на Александровском тракте. За талонами, перчатками и пакетами необходимо обращаться в комитеты по управлению округами в зависимости от расположения участков, которые жители планируют очистить.

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