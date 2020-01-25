Щедрый подарок. На пожертвования в помощь пострадавшим от наводнения удалось купить 11 автобусов

Новые автобусы для пассажирских перевозок, закупленные при поддержке депутатов Законодательного собрания, направлены в муниципальные образования Иркутской области, пострадавшие в результате летнего паводка. В церемонии вручения ключей принял участие председатель областного парламента Сергей Сокол.

Как напомнил спикер Заксобрания, когда стали понятны реальные масштабы ущерба от наводнения, депутаты Законодательного собрания совместно с Ассоциацией муниципальных образований региона предложили открыть благотворительный счет для помощи пострадавшим территориям. На этот счет поступали денежные перечисления со всей страны – от предпринимателей, небольших и крупных компаний и просто от неравнодушных граждан. Всего было собрано свыше 20 млн рублей.

После совместных совещаний с мэрами муниципальных образований было принято решение использовать эти средства на приобретение автобусов для всех территорий, пострадавших от паводка. Всего было закуплено 11 машин марки «Газель», которые будут перевозить жителей Тулунского района и Тулуна, Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Куйтунского, Чунского, Шелеховского, Зиминского районов, а также Новостроевского МО в Черемховском районе. Кроме того, Законодательное собрание помогло дополнительно укомплектовать все автобусы сезонной резиной.

«События прошлого года, которые потрясли нашу область, еще раз показали, что общая беда сближает людей, – подчеркнул Сергей Сокол. – От имени моих коллег и от себя лично я искренне благодарю всех, кто принял посильное участие и, таким образом, оказал поддержку своим землякам, соотечественникам! Отдельное спасибо главе Ассоциации муниципальных образований Вадиму Семенову. Была проделана огромная работа. И сейчас перед нами совместно с правительством области стоит задача не только ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, но и создать условия для нового экономического роста этих территорий».

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