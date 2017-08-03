Счастливые дни ветеранов

Одни ранним июльским утром железнодорожный вокзал Иркутска стал наполняться по спортивному одетыми, с рюкзаками и сумками людьми старшего возраста. Улыбки, приветствия, шутки, радость от встречи и предстоящего путешествия. И вот объявляют: «Поезд Иркутск – Порт Байкал» прибывает на 5-й путь!». Тридцать три человека во главе с председателем Совета ветеранов Верой Николаевной Афанасьевой дружной командой заполняют вагон № 8. Поехали! Едем по Кругобайкальской железной дороге.

Колдовство Байкала, даже сквозь оконное стекло завораживает. Красота сибирской природы, рукотворные тоннели, горы на горизонте прекрасного озера... и вот уже дружный хор поёт: «Славное море, священный Байкал....». А потом ещё и ещё. Мы из того поколения, которое знает и поёт песни.

Большая остановка в Старой Ангасолке – музей Н. Рериха, прекрасный мост-галерея над быстрой речушкой, впадающей в Байкал, часовня – нам всё интересно. И вот – Шарыжалгай, высыпаем на площадку перрона, внимательный проводник помогает и желает хорошо отдохнуть. Нас встречают, расселяют, и мы спешим на берег поздороваться с Байкалом-батюшкой, пожелать ему доброго здоровья и долголетия, попросить у него прощения и омыть его водой лицо и руки. Хочется молчать и молиться.

На турбазе Шарыжалгай есть всё, чтобы интересно отдохнуть: деревянные домики, баня, душ, волейбольная и баскетбольная площадки, теннис и бадминтон, лодки, хорошая столовая, где нас кормили простой, но очень вкусной едой Елена и Марина, и, конечно, уникальная, величественная природа.

Недавно после дождя и града прошёл разрушающий сель, но люди без отдыха более суток расчищали дорогу, и поезда пошли.

Сейчас на турбазе идёт реконструкция, и, я думаю, что здесь будет ещё лучше.

А нам после обеда некогда лежать. Дружно всем коллективом идём по тропинке, а кто-то – по шпалам – на соседнюю турбазу. Прекрасный день, очень ласковое солнце, справа тихий, даже без ряби, Байкал, играют рыбки; вот высунулась мордочка нерпы, а с другой стороны – скалы, обтёсанные руками человека. Сквозь скалы проросли деревья, травка, цветы. Здесь всё восхищает, наводит на размышления о силе духа человека, природы и о мелочности наших проблем.

На соседней турбазе поднимались на горки и спускались к воде. Дальше нашим объектом исследования был тоннель. Тоннелей по всей Кругобайкалке – 39, люди врубались в каменные горы, и эти сооружения держат скалы уже целый век. Фотографировались, делились информацией о строительстве уникальной дороги, дающей возможность развивать туризм, чтобы показать всему миру богатство природы нашей Сибири.

По дороге к своей турбазе опять были песни.

А вечером после ужина нас ждала развлекательная программа, которой нас порадовали Людмила Пимоновна Медведева, Нэля Михайловна Карлышева, Светлана Тимофеевна Грабарь, они даже реквизиты с собой привезли и все с удовольствием участвовали в конкурсах и играх. И, конечно, танцевали. Особенной популярностью пользовались быстрые танцы. Никто не надеялся, что будут развлекать, и многие из нашего очень дружного и позитивного коллектива приготовили концертные номера: стихи, интермедии, анекдоты. Не хотелось спать, и опять над Байкалом плыла песня. Мы дышали необыкновенным воздухом, любовались Саянами и огнями Байкальска на другом берегу.

Следующий день был не менее насыщенным. С утра умылись в Байкале (а кто-то искупался), сделали зарядку, позавтракали. Наш неугомонный руководитель Вера Николаевна скомандовала время сбора, и вот мы идём уже в другую сторону от турбазы.

Знакомимся с уникальной природой Шарыжалгая, здесь каждая травка, каждый цветочек не простые, и Галина Александровна Шеленок рассказывает: «Эта травка для укрепления иммунитета, эта – от женских болезней, а эта лечит почки».

Доходим до красивого места на берегу – ну, чем не пляж? Вода, солнце, красивые камешки. Загораем, купаемся?! Конечно! Среди нас кандидат медицинской науки Нина Фёдоровна Сивун, и, конечно, начинается разговор о пользе физических упражнений, делимся, кто какую зарядку делает. Нина Фёдоровна даёт рекомендации, какие упражнения нужны для шеи, для коленей и т. д.

Разговоры переходят с одной темы на другую. Здесь собрались люди с большим жизненным опытом, каждый – профессионал в своём деле, нам есть чем поделиться. Говорим даже о том, надо ли выходить замуж и жениться в пожилом возрасте. Нам всё интересно, у нас самый счастливый возраст, как говорят психологи.

Два прекрасно насыщенно проведённых дня! Спасибо всем, кто был участником этого путешествия! В. Н. Афанасьевой и Н. А. Сартаковой – за организацию и наполненность событиями и впечатлениями этой поездки.