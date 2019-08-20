Сбурбанк: Мы стремимся улучшать сервис для пожилых людей и людей с инвалидностью

На международном форуме партнеров Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Байкальский банк Сбербанка презентовал проект «Особенный банк» и специальный тренажер, симулирующий инвалидность.

Презентация состоялась в рамках блока мероприятий второй сессии партнерской площадки «Фонда социального страхования», посвященной обсуждению вопросов здоровье-сбережения граждан, сообщает пресс-служба банка.

По данным статистики, более 12 млн россиян имеют инвалидность, 40 млн человек – это маломобильные граждане, 27% работающего населения Приангарья трудятся на предприятиях, связанных с вредными условиями и опасными производственными факторами. Многие организации и учреждения в данное время разрабатывают и внедряют новые сервисы и услуги, которые предлагаются для работы с этими категориями граждан. Байкальский банк на секции «Комфортная среда для инвалидов. Новые подходы» продемонстрировал весь спектр своих инновационных решений.

– Нашему клиенту должен быть доступен любой сервис в удобном канале, его проблема должна решиться моментально и, если услуги банка необходимы 24/7, значит они должны быть доступны человеку – 24/7. Это лишь часть принципов, по которым работает Сбербанк. Вот почему все сервисы банка сейчас активно адаптируются в том числе для клиентов с инвалидностью, на это направлена работа специального дивизиона «Особенные решения». Костюм GERT является технологическим симулятором различных форм инвалидности – по зрению, слуху, опорно-двигательному аппарату, банк использует данный тренажер в процессе обучения сотрудников для повышения их эмпатии. Мы стремимся улучшать сервис для пожилых людей и людей с инвалидностью, а для этого специалисты должны досконально понимать все сложности таких клиентов, – говорит исполнительный директор дивизиона «Особенные решения» Байкальского банка ПАО Сбербанк Елена Иванова.

Специально для этой категории граждан разработаны предложения проекта «Особый банк». Так, например, для людей с нарушением слуха работает услуга «Удаленный сурдо-переводчик», с 2019 года в call-центре действует также специальный чат для клиентов с нарушением слуха и речи. Для людей с нарушением зрения адаптированы сайт и мобильное приложение Сбербанка, ими активно пользуются 6000 незрячих клиентов со всей РФ. Устройства самообслуживания оснащаются аудиовыходом и специальным сценарием для незрячих, устанавливается клавиатура с азбукой Брайля. В банке успешно реализуется и система обучения сотрудников по взаимодействию с клиентами, имеющими инвалидность, разработана специальная памятка «Золотые правила сервиса».

Участники форума партнеров Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири на практике ознакомились с особенностями работы проекта «Особенный банк» и спецификой «Костюма GERT», узнали примеры его применения в различных сферах деятельности. По результатам презентации Байкальский банк получил ряд предложений о деловом сотрудничестве и обмене опытом по внедрению уникальной инновационной технологии сервиса для «особенных клиентов».

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