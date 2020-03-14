Сбербанк ждёт идей по обучению школьников цифровым навыкам

Байкальский банк Сбербанка приглашает жителей Приангарья стать участниками всероссийского конкурса «Учебные материалы для школы будущего» и предложить свои идеи по разработке учебного контента, способствующего развитию цифровых навыков школьников младших и старших классов.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, проект входит в программу благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала.

Цифровая платформа – это пространство для построения персонализированного обучения в образовательных учреждениях регионов РФ, которое будет содержать все необходимые ресурсы для реализации учебных целей с учетом индивидуальных запросов ученика, а также – аналитические и управленческие инструменты для мониторинга и оценки качества образования самими участниками образовательного процесса – учениками, а также их родителями, педагогами и администраторами.

– У Иркутской области сейчас есть отличный шанс стать флагманом развития цифровизации. Школьники – будущее нашей страны, поэтому очень важно начинать знакомить их с миром цифровых возможностей уже сейчас. А объявленный конкурс поможет создать уникальный контент для участников образовательной программы, – комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Главными целями объявленного конкурса являются систематизация и тиражирование передового педагогического опыта, а также сбор уникального учебного контента, который позволит улучшить процесс обучения детей в школах региона и настройка его под индивидуальные особенности учеников.

К участию в конкурсе приглашаются работники всех типов образовательных организаций – педагоги, эксперты и методологи, студенты ВУЗов и СУЗов, юридические лица, а также школьники. Каждый из участников конкурса может принять участие в любой из семи номинаций:

«Обучение в игре».

«Видеоматериалы».

«Универсальные компетентности в предметном содержании».

«Межпредметность и междисциплинарность».

«Новые грамотности».

«Пример из жизни».

«Школьник – школьнику».

Для участников конкурса планируется профессиональная технологическая и педагогическая поддержка. Победители получат денежные и специальные призы – бесплатное обучение и бесплатное участие в крупномасштабных образовательных конференциях. Итоги конкурса «Учебные материалы для школы будущего» будут опубликованы в «Учительской газете» и на сайте благотворительного фонда «Вклад в будущее».

КООРДИНАТЫ:

Прием заявок на конкурс продлится до 30 апреля 2020 года включительно. Работы необходимо направлять на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . В теме письма указать «Конкурс».

На сайте благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» можно ознакомиться с положением о конкурсе.

По инф. Телеинформа

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