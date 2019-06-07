Сбербанк запустил новую конкурс-игру для молодежи

Сбербанк совместно с Visa запустил новую конкурс-игру для молодежи «#ЭТОМОЕ звучит круто!».

Игра учитывает интересы данной аудитории – музыка и развлечения, и предлагает оплачивать покупки молодежной картой Visa Сбербанка для выигрыша суперпризов, среди которых ноутбук, смартфон, беспроводные наушники, сертификат номиналом 20 тысяч рублей на покупку спортивных товаров, доска для скейтбординга, подписка на онлайн-кинотеатр Okko и не только.

Участникам акции предлагается определить наиболее понравившиеся им звуки (нравится – значит #ЭТОМОЕ) в привязке к определенному призу. Всего можно выбрать 5 звуков и получить четыре промокода на их покупку, а также побороться с помощью использования молодежной карты за то, чтобы выиграть суперприз.

– Данная игра построена в духе увлечений и ценностей молодежи, поэтому позитивно ими воспринимается. При этом с одной стороны мы вовлекаем молодежь в мир безналичных расчетов, с другой – получаем возможность повысить лояльность этого клиентского сегмента и лучше изучить его запросы и потребности, – говорит управляющий директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.

– Мы хотим, чтобы молодежи было удобно играть в нашу игру, не переходя из соцсети на другие сайты, поэтому запустили конкурс в чат-боте СберКот, у которого 13 млн подписчиков. СберКот популярен среди молодежи не только из-за конкурсов, но и потому, что дарит подписчикам стикеры, рассказывает о скидках и учит финансовой грамотности, – отмечает директор дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова.

Конкурс проходит в период с 29 мая по 20 июня и, судя по отзывам ВКонтакте, уже сейчас пользуется популярностью. Дополнительные подробности можно получить, зайдя с аккаунта в ВКонтакте в приложение «#ЭТОМОЕ звучит круто».

По инф. Телеинформа

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