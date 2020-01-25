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Сбербанк выяснил, чем занимались россияне на новогодних каникулах
По инф. Телеинформа   
25 Января 2020 г.
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Сбербанк выяснил, чем занимались россияне на новогодних каникулах

Сбербанк и портал «Рамблер» (входит в экосистему Сбербанка) выяснили, как россияне провели зимние каникулы. Выяснилось, что 78% респондентов в дни праздников остались дома, по 6% провели длинные выходные за границей и на даче. Кроме того, 5% остались в стране, но отправились в другой город, еще 3% использовали новогодние праздники, чтобы навестить друзей, а 2% побывали в домах отдыха.

Сбербанк выяснил, чем занимались россияне на новогодних каникулах

Как сообщает Телеинформ, около тысячи клиентов Сбербанка, которые отправились на отдых за границу, обратились за медицинской помощью по страховым полисам. Были зафиксированы обращения клиентов, у которых произошли бытовые аварии с застрахованным жильем.

На вопрос, занимались ли они спортом во время зимних каникул, отрицательно ответили 63% участников опроса. Оставшиеся 37% предпочли провести праздничные дни активно, а не сидя перед телевизором. Из них 25% признались, что просто гуляли на свежем воздухе, играли с детьми и т. д. 5% респондентов катались на лыжах, сноуборде и коньках. Еще столько же занимались фитнесом или бегали. А 2% опрошенных плавали или погружались под воду с аквалангом.

Новогодние праздничные дни без травм завершились для 92% участников опроса. У 5% занятия спортом стали причиной незначительных синяков и ушибов, а вот 3% серьезно пострадали.

По данным СК «Сбербанк страхование», самой популярной страной у российских путешественников в новогодние каникулы 2020 года стал Таиланд. Из этой же страны чаще всего компания получала обращения о страховых случаях: более 50% всех обращений за медпомощью поступили из королевства.

Всего с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года в СК «Сбербанк страхование» в рамках программы «Страхования путешественников» обратилось более тысячи человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространенные заболевания туристов – ОРВИ, гастрит, колит, высокая температура, а также травмы – порезы и ушибы.

В новогодние праздники жилье зачастую остается без присмотра, поэтому возникают различные риски. Первое место в рейтинге обращений по страховым случаям, связанным с жильем, заняли заливы квартир. На долю этих происшествий приходится почти 69%. Стихийные бедствия стали причиной 10% обращений, пожары – 9,5%, 9% пришлись на нанесение вреда имуществу. В 2,5% случаев клиенты обращались в связи с противоправными действиями третьих лиц.

По инф. Телеинформа

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