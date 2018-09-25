Сбербанк выпустил карту для предпринимателей "Бизнес без купюр"

Байкальским банком Сбербанка заключен первый партнерский контракт по развитию кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр».

Как сообщает пресс-служба банка, карта предназначена для предпринимателей – представителей сегмента малого и микробизнеса. Партнером программы на территории Бурятии выступила торговая группа «СМИТ». Компания осуществляет оптовую и розничную торговлю строительными и отделочными материалами, работает на рынке республики с 1999 года.

В рамках партнерской программы предусматривается запуск кредитных бизнес-карт, по которым их владельцам будут предоставлены индивидуальные условия по возврату кредитных средств в период использования карты для расчетов за товары и услуги торговой группы «СМИТ». В частности, срок беспроцентной рассрочки продляется со стандартных 50 дней до 60 дней.

– Заключение подобных соглашений о сотрудничестве способствует развитию дополнительных сервисов кредитной бизнес-карты Сбербанка. Мы рады, что торговая группа «СМИТ» из Бурятии оперативно откликнулась на наше предложение о сотрудничестве и первой заявила об участии в партнерской программе. Бесспорно, наше взаимодействие будет способствовать укреплению лояльности как к банку, так и к торговой группе. В ближайшее время мы планируем активно работать над расширением партнеров программы по развитию кредитной карты для бизнеса. А эта карта сейчас как раз набирает популярность среди наших корпоративных клиентов, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

В настоящее время банком уже достигнуты договоренности об участии в партнерском проекте со стороны ряда других региональных компаний, ведутся переговоры с потенциальными участниками программы.

По инф. Телеинформа

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