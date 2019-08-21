Сбербанк совместно с ведущими IT-компаниями подготовит магистерскую программу

Кафедра банковских информационных технологий МФТИ, курируемая Сбербанком, совместно с базовыми кафедрами других крупнейших IT-компаний и кафедрой дискретной математики создадут для магистрантов Физтех-школы прикладной математики и информатики вуза специальное направление.

Как сообщает пресс-служба банка, студенты направления получат возможность прослушать курсы, подготовленные ведущими специалистами Сбербанка, Яндекса, ABBYY и других компаний. Ранее они были доступны только тем, кто обучается на кафедре соответствующей компании.

Каждая кафедра готовит набор курсов, дающих углубленное понимание различных областей Computer Science: анализа данных, промышленной разработки, распределенных вычислений и других направлений. Для поступления абитуриентам сначала предстоит преодолеть стандартные вступительные испытания для зачисления в магистратуру Физтех-школы прикладной математики и информатики. После этого они смогут пройти отбор для обучения на треке.

В рамках продвинутого трека магистранты смогут формировать индивидуальную образовательную программу с учетом своих научных интересов и карьерных приоритетов.

Это беспрецедентный случай, когда конкурирующие кафедры смогли договориться о создании совместного проекта, который станет значительным вкладом в развитие IT-образования в России. Впоследствии компании смогут получить специалистов на стыке областей знаний – именно там, где возможностей для инноваций больше всего.

Кроме того, в магистратуре базовой кафедры Сбербанка открывается трек по Data Science, который включает четыре новых курса по анализу данных, машинному обучению, глубинному обучению, а также майнингу процессов.

Основной трек магистратуры кафедры банковских информационных технологий будет сфокусирован на подготовке специалистов в сфере высоконагруженных распределенных систем – основе любого решения и любой инфраструктуры в современном мире.

Сбербанк создал кафедру банковских информационных технологий МФТИ в 2014 году. В 2016 году в её рамках была открыта аспирантура, в 2018 – бакалавриат. Сейчас на базовой кафедре Сбербанка обучается почти 200 человек. Обучение включает в себя обязательные институтские курсы МФТИ, теоретические и практические занятия на кафедре, участие в конференциях, научно-исследовательскую работу.

По инф. Телеинформа

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