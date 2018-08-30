Сбербанк составил топ-10 телемедицинских специальностей. Консультации врача можно получать онлайн

По количеству дистанционных медицинских консультаций с марта по август 2018 года лидируют терапевты (38%), на втором месте – педиатры (24%), далее урологи (9%), неврологи (7%) и эндокринологи (6%).

Данные основаны на статистике обращений клиентов СК «Сбербанк страхование жизни», которые используют телемедицину как бесплатную дополнительную опцию, сообщает пресс-служба банка.

– Комбинация страхования жизни и медицины – новая ниша на рынке. Мы идем по пути встраивания дополнительных медицинских сервисов в наши страховые продукты, чтобы повысить их ценность для клиентов и частоту использования. Дополнительными сервисами, такими как телемедицина, чек-апы или второе медицинское мнение, клиенты могут пользоваться независимо от того, наступил ли страховой случай. За счет включения сервиса телемедицины в наши полисы мы сможем оказывать медицинскую поддержку более чем 11 млн клиентам Сбербанка, приобретающим страхование жизни. Рассчитываем, что уже к концу 2018 года количество пользователей телемедициной среди клиентов банка увеличится до 4 млн человек, а к 2020 году вырастет еще на 50-60%, – говорит старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управления благосостоянием» Александр Бондаренко.

С марта 2018 года сервис телемедицины есть у более чем 1,5 млн клиентов Сбербанка, купивших страховые полисы «Сбербанк страхование жизни». Среди пользователей сервиса 72% мужчин и только 28% женщин: мужчины чаще предпочитают онлайн-обращения личным визитам к врачам из-за недостатка времени.

– Телемедицина становится актуальным решением для всех – и для жителей крупных городов, которым сложно найти время для посещения врачей, и для жителей отдаленных регионов, где бывает непросто найти специалиста и оперативно записаться на прием. Мы начали с внедрения телемедицины в наш самый массовый продукт – кредитное страхование жизни. За полгода мы отметили спрос на консультации по самым разным направлениям: от обычного терапевта до узкоспециализированных врачей, например, диетолога и инфекциониста, – говорит директор по медицине СК «Сбербанк страхование жизни» Екатерина Коломенцева.

По данным российской исследовательской компании Mar Consult, к платной медицинской помощи прибегают 68% россиян. Чаще всего граждане платят за за услуги стоматолога (49%) за анализы и диагностику (43%), а также за прием и консультации узких специалистов (8%). KPMG прогнозирует рост сектора платной медицины на 6% к 2019 году. Одним из его драйверов, помимо увеличения числа медицинских приемов, станет развитие телемедицинских услуг – дистанционного общения врача и пациента. Ожидается, что к 2022 году телемедициной будет охвачено примерно 20% населения России.

По инф. Телеинформа

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