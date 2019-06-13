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Сбербанк решил узнать, чем гордятся россияне
По инф. Телеинформа   
13 Июня 2019 г.
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Ко Дню России, который отмечался 12 июня, у жителей страны появилась возможность определить, что вызывает у их соотечественников наибольшую гордость за Россию. Накануне праздничной даты Сбербанк запустил проект «Гордость #Сhallenge».

Как сообщает пресс-служба банка, на специальном сайте представлены различные поводы для гордости, имеющие отношения к достижениям страны в искусстве, науке, культуре, также будут представлены знаковые для россиян природные факторы и эмоциональные связи. Например, можно выбрать личным поводом гордости за Россию освоение космоса, творчество Пушкина, таблицу Менделеева, загадочную русскую душу или свою маму.

Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка:

– Гордость за родную страну, на наш взгляд, – важнейшее чувство, которое порождают как великие, так и очень простые вещи. Это гордость за наше наследие, историю и культуру, за людей, которые предопределили развитие науки и современных технологий, за свой город и своих близких, которые делают мир вокруг лучше. Мы сделали проект, который позволяет напомнить миллионам россиян о любви к своей стране и людям, которые живут рядом с нами.

На сайте доступно 15 вариантов графических карточек, которые пользователь может выбрать и поделиться ими в социальных сетях со своими друзьями, сопроводив хештегом #поводыдлягордости. Также пользователи могут предложить собственный вариант и создать карточку со своим поводом для гордости. Сайт автоматически подсчитывает, какие поводы для гордости набрали наибольшее количество голосов, и в режиме реального времени отображает их по популярности.

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