Сбербанк рассказал о трансформации в быстро меняющемся мире

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла панельная сессия Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди». Модератором дискуссии стал президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

На сессии выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор, заместитель председателя, главный исполнительный директор Huawei Го Пин президент международной сети PwC Боб Мориц, председатель совета правления и исполнительного комитета Royal Philips Франс ван Хаутен.

Участники обсудили, как государство, бизнес и люди должны реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства, трансформируются ли компании в экосистемы и как изменится образование в условиях быстро устаревающих навыков и исчезающих профессий.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

– Мир очень быстро меняется. 95% ВВП цифровой экономики сегодня создают две страны – США и Китай. При этом мы видим, что хотя почти все существующие технологии изобретены частными компаниями, многие из них финансировались государством. Из 3,4 млрд рабочих мест в мире примерно 1,6 млрд может быть автоматизировано и сокращено до 2030 года. Самое большое сокращение рабочих мест будет происходить в сельском хозяйстве, торговле, строительстве. Доля онлайн-услуг, предоставляемых государством в мире, за последние два года выросла с 18 до 47%. 600 городов сегодня производят больше 50% мирового ВВП, и эта доля будет расти.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ:

– Любой руководитель говорит: дайте мне десяток толковых лидеров – и я решу любую задачу. И поэтому приоритетная задача государства – это выращивание лидеров и профессионалов, самое главное – инвестиции в человеческий капитал. Это не только деньги, но и время лучших управленцев страны, которое должно быть инвестировано в передачу навыков и знаний. Лидерству нельзя научить дистанционно, им можно только заразить, оно передается только от человека к человеку.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

– Мы внедрили интеллектуальную транспортную систему, которая на 15% улучшает трафик в городе. Внедряем искусственный интеллект в образовании, здравоохранении, оказании государственных услуг, развиваем системы электронной демократии, и все это обеспечивает социальное равенство. Сегодня город, который не трансформируется, начинает терять людей, интеллект и свое будущее, а за деградацией городов наступает деградация государств. Поэтому цифровая трансформация необходима, и сразу во всех направлениях.

Франс ван Хаутен, генеральный директор, председатель совета правления и исполнительного комитета Royal Philips:

– Мы используем данные, чтобы понимать, что происходит в организме человека, чтобы сделать медицину более точной и изменить отношения в отрасли, чтобы научиться предупреждать остановку сердца, онкологические заболевания. Пациент не должен поступать в реанимацию, когда уже слишком поздно. Для этого мы много инвестируем в НИОКР и не боимся рискованных проектов. Если вы будете пытаться скрыться от перемен, то не сможете изобрести себя заново. Это важный аспект лидерства и культура инновационности, предпринимательства.

Роберт Мориц, президент международной сети PwC:

– Технологии сегодня являются основным драйвером перемен, но дело не только в технологиях, но и в инфраструктуре, которая позволяет подключаться к ним в большей степени, чем когда-либо. Дело в наличии огромного количества устройств и их надежности, в огромном количестве данных и колоссальных вычислительных мощностях. Но при этом технологии приводят к колоссальной неопределенности. Люди спрашивают, не заменит ли меня технологическое решение, не разрушит ли эта технология мой бизнес, опередят ли меня конкуренты, как мне привлечь инвестиции, чтобы стать страной или городом будущего. Технологии и данные и сопутствующую инфраструктуру нужно превращать в актив, негатив – в позитив. И для меня это вопрос запуска собственной эволюции.

Го Пин, заместитель председателя, главный исполнительный директор Huawei:

– Сейчас наша жизнь построена вокруг мобильного телефона, но в будущем уже технологии будут работать вокруг человека. Следующее поколение будет жить в интеллектуальном обществе, у которого будут три ключевые характеристики: все будет подключено к интернету, у всего будут датчики и все устройства будут умными.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

– Прыгнуть выше головы можно только с помощью вдохновения. Если вам удается вдохновиться самим и удается это вдохновение передать команде, то перед такой вдохновленной командой не существует никаких препятствий. Такая команда сможет добиться самой сложной цели.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ