Сбербанк проводит лекции по финансовой грамотности для студентов двух ВУЗов Иркутской области

Сбербанк с 22 по 30 января проводит в российских вузах лекции «Как стать финансово грамотным человеком». Акция приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии примут участие более 100 российских вузов страны.

Как сообщает Телеинформ, эксперты расскажут студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формирования капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнают, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют в современном мире преступники.

– Студенчество – это будущий потенциал страны и наших регионов, и очень важно, чтобы этот кадровый ресурс был финансово-грамотным, своевременно получил знания о современных продуктах и услугах на финансовом рынке, возможных рисках и безопасности в их использовании. Цифровые технологии, банковские услуги сегодня являются надежными помощниками в этом направлении, и нашим специалистам есть, что об этих ресурсах рассказать, – комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Лекции спикеров Байкальского банка Сбербанка запланированы в Братском государственном университете и Байкальской международной бизнес-школе ИГУ. Руководители Иркутского и Братского отделений Сбербанка расскажут студентам этих вузов о современных банковских продуктах и методиках финансовой безопасности.

По инф. Телеинформа

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