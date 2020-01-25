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Сбербанк проводит лекции по финансовой грамотности для студентов двух ВУЗов Иркутской области

По инф. Телеинформа   
25 Января 2020 г.
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Сбербанк проводит лекции по финансовой грамотности для студентов двух ВУЗов Иркутской области

Сбербанк с 22 по 30 января проводит в российских вузах лекции «Как стать финансово грамотным человеком». Акция приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии примут участие более 100 российских вузов страны.

Сбербанк проводит лекции по финансовой грамотности для студентов двух ВУЗов Иркутской области

Как сообщает Телеинформ, эксперты расскажут студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формирования капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнают, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют в современном мире преступники.

– Студенчество – это будущий потенциал страны и наших регионов, и очень важно, чтобы этот кадровый ресурс был финансово-грамотным, своевременно получил знания о современных продуктах и услугах на финансовом рынке, возможных рисках и безопасности в их использовании. Цифровые технологии, банковские услуги сегодня являются надежными помощниками в этом направлении, и нашим специалистам есть, что об этих ресурсах рассказать, – комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Лекции спикеров Байкальского банка Сбербанка запланированы в Братском государственном университете и Байкальской международной бизнес-школе ИГУ. Руководители Иркутского и Братского отделений Сбербанка расскажут студентам этих вузов о современных банковских продуктах и методиках финансовой безопасности.

По инф. Телеинформа

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