Сбербанк продлил рабочее время для платежей корпоративных клиентов

Сбербанк продлил операционное время для рублевых платежей своих корпоративных клиентов на счета в других банках на три часа. Теперь клиентские платежи на любую сумму могут быть проведены через платежную систему Банка России с 01:00 до 19:30 мск. Ранее платежи от 200 тысяч рублей могли быть исполнены текущим днем, только если клиент направил их в банк до 16:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Продление операционного дня стало возможным, благодаря внедрению Сбербанком сервисов Перспективной платежной системы Банка России – пула ликвидности и сеанса урегулирования ликвидности. Оба этих сервиса позволили казначейству Сбербанка реализовать технологию, при которой ликвидность для проведения клиентских платежей может быть обеспечена в самом конце дня.

Сервис пула ликвидности Сбербанк начал использовать первым среди крупнейших банков. Технология позволила объединить средства на всех 60 корсчетах Сбербанка в Банке России в единое платежное пространство и осуществлять клиентские платежи исходя из всей имеющейся у банка ликвидности. Ранее ликвидность Сбербанка была фрагментирована по 60 корсчетам во всех регионах страны и для того, чтобы провести клиентский платеж, необходимо было обеспечить наличие средств на соответствующем корсчете.

Другой сервис Перспективной платежной системы Банка России – сеанс урегулирования ликвидности – предоставил Сбербанку дополнительную возможность эффективного управления своими остатками на корреспондентских счетах в Банке России путем заключения сделок с регулятором и другими участниками рынка в конце дня с 20:00 до 21:00 мск.

– Наша задача – экономить время предпринимателей, и мы понимаем, насколько важно для наших клиентов, чтобы платежные поручения, которые они направляют после 16:30, исполнялись в тот же день. Мы продолжим работать над сроками проведения платежей, чтобы стать банком секунд для предпринимателя, – сказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ