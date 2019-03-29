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Сбербанк проанализировал рынок кратковременной аренды автомобиля
По инф. Телеинформа   
29 Марта 2019 г.
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Сбербанк проанализировал рынок каршеринга в России. По итогам прошлого года он оказался одним из наиболее динамичных. Все ключевые показатели – число пользователей, выручка, парк автомобилей – в 2018 году выросли более чем в пять раз.

Если в декабре 2017 года 51,6 тысячи россиян тратили на кратковременную аренду автомобиля 295,3 млн рублей в месяц, то в декабре 2018 число выросло до 228,8 тысячи человек. А их совокупные расходы на каршеринг составили 951,5 млн рублей. В январе 2019 эта цифра уже превысила 1 млрд рублей. По итогам всего прошлого года выручка компаний сектора, по данным Сбербанка, составила 7 млрд рублей.

Если в середине 2017 года на рынке активно работали пять компаний, то в начале прошлого года – уже 13. Лидер рынка – Москва (85%). К концу 2018 года парк каршеринговых авто здесь составлял 16 тысяч, а во всех остальных регионах – суммарно около 3,8 тысячи. За первые месяцы 2019 года столичный парк увеличился до 18 тысяч машин.

В Москве пользователи каршеринга совершили в среднем 33 поездки в год, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 21 поездку. Как правило, в других регионах, где есть каршеринг, россияне совершают 18 поездок в год. Услугами этого сервиса хотя бы раз воспользовались представители 83 регионов России. Средний чек – от 183 рублей (Уфа) до почти 300 рублей (Санкт-Петербург).

Типичный пользователь тратит на каршеринг 3469 рублей в месяц, средняя цена его поездки – 260 рублей. По оценкам Сбербанка, жесткая конкуренция в секторе вряд ли позволит значительно поднять тарифы. Чтобы увеличить прибыли, компании прибегают к нестандартным решениям. Например, в их парке появляются премиальные автомобили.

Пользователей каршеринга можно разделить на начинающих и активных (совершающих поездки более четырех месяцев). Типичный активный пользователь – москвич 21-35 лет, ежемесячно он совершает 7-19 поездок на автомобилях двух-пяти компаний и тратит на это 1942-4617 руб. Новые пользователи, обычно молодежь 18-20 лет или люди старше 41 года, совершают четыре-шесть поездок на автомобилях одной-двух компаний и тратят до 1660 рублей в месяц. К этой категории относятся в основном клиенты из Санкт-Петербурга, Башкортостана, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Нижегородской областей и Краснодарского края.

Пик пользования каршерингом приходится на вторую половину дня. Водители старше 66 лет чаще всего берут такие машины в районе 17 часов, а более молодые – после 20 часов. Если человек редко прибегает к услугам каршеринга, он, как правило, делает это по выходным.

По инф. Телеинформа

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