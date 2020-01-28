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Сбербанк проанализировал накопления россиян на обучение детей
По инф. Телеинформа   
28 Января 2020 г.
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Сбербанк проанализировал накопления россиян на обучение детей

Накануне Дня студента Сбербанк проанализировал данные о клиентах, которые откладывают на высшее образование детей при помощи программ накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанных компанией «Сбербанк страхование жизни».

Сбербанк проанализировал накопления россиян на обучение детей

Выяснилось, что большинство родителей готовы формировать накопления в течение 6-10 лет. Средняя сумма накоплений на эту цель составляет около 350 тысяч рублей.

Большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 тысяч рублей. Суммы в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей копят 6% клиентов, больше 1 млн рублей – 3%. Некоторые клиенты копят на образование детей и более значимые суммы, но это единичные договоры. Самая большая сумма по заключенному в 2019 году договору по программе «Детский образовательный план» превышает 30 млн рублей.

Женщины чаще задумываются о необходимости копить деньги на высшее образование детей: в 2019 году из общего количества договоров НСЖ они оформили около 70% полисов, мужчины – 30%. В то же время мужчины готовы откладывать более значительные суммы: в среднем они планируют накопить на образование наследников около 390 тысяч рублей, в то время как женщины – 310 тысяч рублей.

Чаще всего родители задумываются о накоплениях для своих детей в возрасте 36-45 лет – на эту возрастную категорию приходится 35% от общего количества договоров, заключенных в 2019 году. 31% договоров приходится на родителей в возрасте 26-35 лет. Накопительные договоры на образование детей заключают и люди более зрелого возраста. Так, около 3 тысяч договоров в 2019 году заключили клиенты старше 56 лет.

Почти половина клиентов – 48% от общего количества – заключают договор накопительного страхования на 6-10 лет. Около 30% планируют формировать накопления в течение 11-15 лет, 20% – меньше 6 лет, а 2% будут копить 16–20 лет. Активнее всего на высшее образование копят родители из Московского региона (Москва и Московская область) – около 23,3 тыс. клиентов (25%), Краснодарского края – 3,8 тыс. клиентов (4%) и Ростовской области – 2,7 тыс. клиентов (2,5%).

– НСЖ пользуется все большей популярностью у родителей: в 2019 году при помощи программ ʺБилет в будущееʺ и ʺДетский образовательный планʺ, разработанных компанией ʺСбербанк страхование жизниʺ, на образование детей начали копить около 90 тыс. клиентов Сбербанка – в 6 раз больше, чем в 2018 году. Одно из самых главных желаний родителей – дать детям достойное образование, которое с каждым годом становится дороже. Поэтому важно начинать копить на эти цели как можно раньше. Это позволит к моменту поступления ребенка в вуз точно сформировать всю необходимую сумму и не навредить семейному бюджету. Программы НСЖ не только помогают копить, но и обеспечивают клиентов полноценной страховой защитой на весь срок действия договора. При этом, заключив договор НСЖ, родители могут быть уверены, что нужная сумма точно будет накоплена: при наступлении неблагоприятных обстоятельств, связанных со здоровьем, формировать накопления продолжит страховая компания, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Образование детей – одна из самых распространенных целей, на которую копят клиенты Сбербанка при помощи НСЖ: в 2019 году 49% от общего количества договоров накопительного страхования жизни заключено по этим программам. СК «Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам две программы накоплений на образование – «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Наибольший интерес родители проявляют к продукту «Билет в будущее», который выбирают в 97% случаев. Минимальный взнос по этой программе начинается от 2000 руб. в месяц, а ее оформление доступно в любом отделении Сбербанка. Программа «Детский образовательный план» адресована клиентам «Сбербанк Премьер».

«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» – программы накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиентам предлагается бесплатная услуга налогового консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.

По инф. Телеинформа

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