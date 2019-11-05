Сбербанк придумал, как сделать однопроцентную ипотеку

Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя – физического лица, оформляющего ипотеку, – и за счет более низкой ставки по ипотеке стимулировать продажи, в том числе менее ликвидных объектов (например, квартир большой площади) или в период сезонного снижения продаж.

При этом застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте, сообщает пресс-служба банка. Экономия застройщика складывается за счет уменьшения кредитной нагрузки и более быстрого погашения кредита, так как источник погашения – это средства от реализации квартир, которые накапливаются на счетах эскроу и становятся доступны застройщику после ввода объекта в эксплуатацию и оформления первого права собственности на помещение в нем.

У покупателя квартиры, по которой застройщик перераспределил скидку в пользу покупателя, также появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки – единый дисконт на весь срок кредита или дисконт только на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита.

Во втором варианте дисконт составит до 4% годовых от текущих ставок, но скидка перестанет действовать после ввода объекта в эксплуатацию и ставка вернется к стандартному уровню.

Например, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3% до 5,3%, а после окончания льготного периода ставка вернется к уровню 9,3%. По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта – 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию – 5% в соответствии с текущими условиями программы.

Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5% до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки.

Предложение доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории РФ при выполнении двух условий: проект жилищного строительства реализуется с применением эскроу для расчетов по всем договорам долевого участия; покупатель (физическое лицо) привлекает кредит в Сбербанке.

Подать заявку на ипотеку и получить решение банка можно на DomClick.ru.

Предложение выгодно как застройщикам, так и покупателям квартир. В новой схеме работы застройщиков девелоперы и покупатели становятся единым механизмом благодаря сервисам, которые создаются в Сбербанке для всех участников рынка жилья.

Сбербанк первым из уполномоченных банков начал предоставлять проектное финансирование с эскроу: на текущий момент таких сделок одобрено около 550 на сумму более 0,6 трлн рублей.

По инф. Телеинформа

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