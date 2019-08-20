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Сбербанк презентовал проект по развитию туризма «Южный берег Байкала»
По инф. Телеинформа   
20 Августа 2019 г.
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Практическое предложение эффективного построения бизнеса представителям малого и среднего предпринимательства сибирского региона делает Байкальский банк ПАО Сбербанк. Презентация проекта «Южный берег Байкала» состоялась на международном форуме партнеров, прошедшем в Иркутске 15-17 августа, сообщает пресс-служба банка.

Стратегия туристической отрасли, которая должна изменить качество туристического потока в регионе и создать новую зону активного отдыха на территории южного побережья Байкала, разработана Байкальским банком совместно с правительством Иркутской области, подрядчиком выступила компания «Strategy partners». К обсуждению направлений развития туризма в Иркутской области также были привлечены представители ведущих отраслей экономики, научные деятели, общественные и экологические организации.

Бренд «Многоликий Байкал» предполагает создание туристических маршрутов, рассчитанных на всепогодные сезоны и на разные вкусовые предпочтения туристов – отечественных и зарубежных. «Туризм должен и может стать экономико-образующей отраслью» – это главный посыл проекта «Южный берег Байкала». Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций – 22,4 млрд рублей, разработано более двадцати так называемых «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южный берег Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие пять лет в два раза (сейчас – 1700 тысяч человек в год) и в три раза предполагается увеличение среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас – 500 долларов США).

В начале августа туристическая стратегия развития бренда «Многоликий Байкал» вышла на финишный этап разработки, ее презентация уже прошла в правительстве Иркутской области и вызвала интерес сразу несколько компаний. На Международном Форуме Партнеров проект был представлен в рамках дискуссии «Малый бизнес: барометр настроений» и прозвучал уже как призыв к действию предпринимателям.

– Можно много говорить о рисках и сложностях современного малого и среднего бизнеса, можно часто говорить и о налоговом бремени или отсутствии перспектив, а можно приложить усилия и вырваться вперед. Именно этот вариант и предлагает Байкальский банк сегодня региону. Наше экспертное мнение – проект «Южный берег Байкала» и есть перспектива, которая поможет сохранить озеро, равномерно распределить туристическую нагрузку на его прибрежную территорию и при этом привлечет поток финансов, необходимый экономике региона и предпринимательству для развития. Присоединяйтесь, этому проекту – быть! – говорит директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко.

Разговор о том, как Байкальский банк ПАО Сбербанк сегодня развивает партнерство с бизнесом, как меняются условия развития предпринимательства в регионе и почему именно в туристической отрасли банк видит приоритетный потенциал – на Международном форуме партнеров продолжился и в мобильной студии радиостанции «Комсомольская правда». Эфир «Дневника форума» с участием Натальи Волощенко состоится 23 августа в 08.00 час. на частоте 91,5 FM.

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