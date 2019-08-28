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Сбербанк предлагает новые условия ипотечного страхования имущества
По инф. Телеинформа   
28 Августа 2019 г.
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СК «Сбербанк страхование» (дочерняя компания Сбербанка) предложила клиентам, приобретающим недвижимость в ипотеку, комплексную программу страхования.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, теперь можно застраховать не только конструктивные элементы приобретаемого в ипотеку жилья, но и внутреннюю отделку, инженерное оборудование, а также гражданскую ответственность собственника квартиры перед соседями. Ранее базовая программа ипотечного страхования имущества предполагала защиту только конструктивных элементов.

По статистике компании «Сбербанк страхование», собранной в рамках страхования имущества физлиц по договорам, не связанным с оформлением ипотеки, повреждение конструктивных элементов составляет около 10% от общего количества страховых случаев. Такие страховые случаи, как правило, происходят в результате достаточно серьезных происшествий, по ним производятся выплаты в крупном размере. В то же время наибольшее количество событий – около 90% от общего количества – связаны с повреждением внутренней отделки и инженерного оборудования, также распространены обращения по страхованию гражданской ответственности.

В связи с этим СК «Сбербанк страхование» решила предоставить клиентам возможность комплексного страхования имущества и ответственности при заключении договора ипотечного кредитования. Клиент может выбрать либо базовое страховое покрытие, которое распространяется на конструктивные элементы, либо комплексную программу, предусматривающую и страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, гражданской ответственности собственника.

По инф. Телеинформа

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