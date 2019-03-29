Сбербанк предлагает бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых через Сбербанк Онлайн

Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых.
Также Сбербанк начал тестирование функционала сервиса регистрации граждан как плательщиков «Налога на профессиональный доход» в своем приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба банка. Сейчас возможность зарегистрироваться и получить пакет услуг есть у ограниченного числа пользователей приложения.
Федеральный закон №422 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан» вступил в силу с 1 января 2019.
– Мы, как крупнейший финансовый институт, считаем себя ответственными за помощь миллионам наших клиентов, которые решили зарегистрировать и развивать свое дело. Вместе с решением, включающим базовые функции, мы запускаем широкую линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей данной категории клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг «Свое дело». Пакет включает несколько специализированных продуктов, которые помогут гражданам в решении насущных задач, связанных с ведением профессиональной деятельности, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Пакет услуг даст возможность самозанятым проконсультироваться у юриста, создать свой сайт, получить доступ к образовательной платформе «Деловая среда» с материалами, специально разработанными для этой категории клиентов, и использовать онлайн-календарь для записи клиентов – особенно востребованный сервис для тех, кто ведет свое дело в сфере услуг.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за пару минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», которые так полюбились клиентам банка. Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Решение позволяет не только зарегистрировать свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения. До конца первого квартала 2019 года оно будет доступно всем пользователям Сбербанк Онлайн.
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» самозанятый сможет:
• привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным обслуживанием;
• автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчета налога Федеральной налоговой службой (ФНС);
• формировать чеки вручную, если самозанятый получил плату за свои услуги от клиентов наличными или переводом от юридического лица;
• подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога в ФНС;
• отозвать ошибочно сформированный чек.
Узнать подробнее о новом налоговом режиме, регистрации и ограничениях по его применению, в том числе по видам деятельности и регионам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте банка. Там же вы можете оставить свой email и узнать первым о старте регистрации самозанятых в Сбербанке и запуске бесплатного пакета сервисов «Свое дело».
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Сбербанк проанализировал рынок каршеринга в России. По итогам прошлого года он оказался одним из наиболее динамичных. Все ключевые показатели – число пользователей, выручка, парк автомобилей – в 2018 году выросли более чем в пять раз.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.