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Сбербанк поможет детям начать карьеру
По инф. Телеинформа   
03 Июня 2019 г.
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По всей России 35 ведущих музеев откроют свои двери для участников специального проекта Сбербанка, приуроченного ко Дню защиты детей. Вместе с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» у пользователей сайта появится шанс совместить помощь детям и возможность провести время с пользой для себя.

Для того, чтобы получить промокод на посещение одного из музеев в 24 городах страны достаточно сделать пожертвование в размере не менее 500 рублей, сообщает пресс-служба банка.

Собранные средства будут направлены на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда. В попечении фонда находятся 110 подростков из детских домов Костромской области, Саратовской, Астраханской областей – в основном учащиеся девятого класса, которые зачастую лишены возможности получить профессию своей мечты.

Воспитанники детских домов создали рисунки с изображением желаемой профессии, а Сбербанк разместил их на сайте платформы «Сбербанк Вместе». Там же будут и видео-интервью с детьми. Каждый желающий сможет ознакомиться с галереей рисунков и перевести пожертвование.

По итогам первого дня работы программы, которая стартовала 31 мая, пользователи сайта уже собрали средства на обучение 30 детей. Среди них подростки, которые в ближайшие дни пройдут курсы бухгалтерского учета, программирования, кулинарии, финансовой грамотности.

Сбербанк всегда придает большое значение социально значимым проектам. Один из приоритетов в этом направление предоставление возможностей для получения образования. Среди ключевых проектов банка в сфере образования – школа 21, Академия Искусственного Интеллекта, хакатоны для школьников, совместные программы с ведущими вузами страны.

По инф. Телеинформа

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