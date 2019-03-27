Сбербанк подвел итоги работы в 2018 году

Сбербанк подвел итоги работы своего розничного бизнеса в 2018 году, продемонстрировав устойчивый рост по основным направлениям в результате повышенного внимания к качеству клиентского опыта и совершенствованию цифровых каналов обслуживания.
Основные операционные и финансовые показатели за 2018 год: устойчивый рост по всем направлениям бизнеса
Число активных клиентов – физических лиц Сбербанка в 2018 году выросло на 8% (или на 6 млн человек), вплотную приблизившись к отметке в 93 млн человек, сообщают в пресс-службе банка. Портфель кредитов физическим лицам по результатам 2018 года продемонстрировал рекордный рост на 25,3% в годовом исчислении и превысил 6,2 трлн рублей, при этом портфель по ипотеке вырос за год на 25% и превысил 3,6 трлн рублей. Прирост портфеля по кредитным картам составил 15% и достиг 634 млрд рублей, а прирост портфеля потребительских кредитов составил 30%, достигнув 1,9 трлн рублей на конец 2018 года.
Депозитный портфель физических лиц по итогам 2018 года вырос на 7% и составил 12,8 трлн рублей. Прирост за год по срочным вкладам физических лиц составил 5%, а по текущим равняется 15%.
Число активных пользователей цифровых каналов обслуживания Сбербанка (мобильное приложение + web) по итогам 2018 года выросло до 60 млн человек, что на 28% больше, чем в 2017 году. Сегодня две трети клиентов активно пользуются экосистемой цифровых продуктов и сервисов Сбербанк Онлайн. Доля продаж продуктов в цифровых каналах в 2018 году выросла до 37%.
Основные инициативы и события за 2018 год: цифровые каналы завоевывают клиентов
Прошедший год отмечен значительным ростом использования мобильного приложения и личного кабинета Сбербанк Онлайн в качестве основного канала взаимодействия клиентов со Сбербанком.
В октябре 2018 года, следуя стратегии цифровизации банковских сервисов и постепенного отказа от пластиковых карт, Сбербанк представил первую полностью цифровую дебетовую карту, которую можно оформить и активировать в Сбербанк Онлайн. С момента запуска клиенты оформили более 600 тысяч цифровых карт.
По итогам года продажи дебетовых карт в Сбербанк Онлайн выросли в три раза – до 20% ото всех дебетовых карт. В два раза выросло использование функции блокировки карты. В марте 2019 года Сбербанк представил сервис смены ПИН-кода в Сбербанк Онлайн, что, как ожидается, также будет способствовать росту использования цифровой экосистемы банка.
Процедура получения потребительского кредита в приложении и личном кабинете Сбербанк Онлайн в 2018 году была усовершенствована, значительно сократилось количество необходимых действий для получения кредита и время ответа банка. Сегодня каждый второй клиент Сбербанка оформляет потребительский кредит в Сбербанк Онлайн, что соответствует 25 тысячам заявок ежедневно.
Востребованность оплаты штрафов ГИБДД через Сбербанк Онлайн выросла в 2018 году в два раза. Услуга позволяет в едином интерфейсе получать основную информацию о штрафе, а также отслеживать статус его погашения.
В 2018 году Сбербанк начал консультировать клиентов через чаты в Сбербанк Онлайн. Сейчас в этом канале проводится более 1 млн сессий в месяц. А уже сегодня 20% обращений через чат отрабатывается автоматически при помощи чат-ботов.
По итогам года 63% многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) Москвы принимают безналичные платежи через Сбербанк, сервис доступен в 12 регионах России.
Для клиентов премиальной сети обслуживания Сбербанк Первый в 2018 году представлен новый цифровой сервис «Сбербанк Ассистент», которым сегодня пользуется каждый пятый клиент. Сервис предлагает широкий спектр услуг и возможностей для состоятельных клиентов и позволяет давать поручения своему персональному менеджеру в максимально удобной и быстрой форме.
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