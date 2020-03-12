Сбербанк: переводить деньги в Армению можно будет по номеру телефона

Сбербанк сообщает о подключении первого партнера из республики Армения к собственной экосистеме денежных переводов.

Теперь пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» смогут переводить денежные средства на карты или счета клиентов цифрового банка Армении – Эвокабанка, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Для совершения перевода необходимо открыть раздел «За рубеж – По номеру телефона на карту/счет» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на iOS или Android и выбрать банк. Далее нужно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его счету или банковской карте. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тысяч рублей в день. Перевод осуществляется в рублях и при зачислении на карту в республике Армения автоматически конвертируется в валюту карты. Поступление перевода на карту получателя происходит мгновенно.

– Республика Армения является для нас одним из ключевых направлений развития экосистемы денежных переводов, и мы рады подключению первого партнера – Эвокабанка. Ранее в Сбербанке не было такого простого и быстрого способа переводить деньги в этом направлении, поэтому я уверен, что наши клиенты по достоинству оценят уровень сервиса и скорость поступления денежных средств, – говорит директор дивизиона «Платежи и переводы» Кирилл Дмитриев.

– В России проживает множество наших соотечественников, которые периодически осуществляют денежные переводы своим близким и родственникам в Армению. С запуском нового цифрового продукта, задача быстрого и удобного получения денег из России для держателей банковских карт Evocabank-а будет существенно упрощена. Держатели карт Evocabank-а смогут не выходя из дома моментально получать деньги из России. Надеемся, что наше сотрудничество с крупнейшим банком России позволит обеспечить максимально комфортные условия для получения финансовых сервисов для клиентов наших банков, – отмечает председатель правления Evocabank Карен Егиазарян.

В «Сбербанк Онлайн» также доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ как Алиф Банк, Ориенбанк, Международный Банк Таджикистана, МДО «Имон Интернешнл», МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк, Первый Микрофинансовый Банк и Банк Эсхата (Таджикистан), КБ «Кыргызстан» и «Банк Компаньон» (Киргизия), АКБ «Агробанк» (Узбекистан), Капитал Банк (Азербайджан).

По инф. Телеинформа

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