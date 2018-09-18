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Сбербанк Онлайн позволяет открывать брокерские счета сибирякам
По инф. Телеинформа   
18 Сентября 2018 г.
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sberbank

Сервис по открытию брокерского счета для частного инвестирования теперь реализован в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, ранее дистанционно открыть счет для проведения инвестиционных операций клиенты банка могли через интернет-банк Сбербанк Онлайн с компьютера. Новый сервис доступен для всех клиентов в том числе на территории Байкальского банка Сбербанка, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Процесс подачи заявки через мобильное приложение Сбербанк Онлайн состоит из семи простых шагов и занимает не более пяти минут. Счет открывается бесплатно в течение двух рабочих дней.

– Сотовый телефон стал неотъемлемым атрибутом любого современного человека, и, понимая это, наш банк продолжает активно развивать возможности мобильного интернет-банка. Мы уверены, что новый сервис будет востребован у наших клиентов, которые хотят выйти за пределы стандартных банковских продуктов, но при этом иметь ту же степень надежности, к которой они привыкли, – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Сегодня чтобы начать инвестировать, клиенты Сбербанка могут установить на телефон специальное мобильное приложение Сбербанк Инвестор, которое позволяет покупать и продавать акции и облигации российских компаний. Для открытия брокерского счета воспользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн. При этом номер брокерского счета будет логином для входа в систему Сбербанк Инвестор, а пароль можно получить путем выбора в меню на вкладке авторизации операции «Получить пароль». С внедрением в 2017 году сервиса Сбербанк Инвестор любой розничный клиент Сбербанка получил простой и надежный способ инвестирования своих средств в широкий круг финансовых инструментов, в том числе в акции, облигации и инвестиционные идеи, отобранные аналитиками банка.

По инф. Телеинформа

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