Сбербанк одобрил сделок по кредитованию долевого строительства со счетами эскроу больше, чем на 102 млрд рублей

По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Правительство РФ пока не готово индексировать пенсии работающих пенсионеров. В этом призналась во вторник в кулуарах Гайдаровского форума вице-премьер Татьяна Голикова.
Лидируют по объемам кредитования Москва (62 млрд рублей), Московская область (4,1 млрд рублей), Ленинградская область (3,8 млрд рублей), при этом по количеству открытых счетов эскроу впереди Ленинградская область (206 счетов), а по количеству сделок – Челябинская область (9 сделок). Всего Сбербанком открыто 1239 счетов эскроу физических лиц, и заключена 91 сделка.
В связи с поправками в ФЗ-214 (о долевом строительстве), внесенными 25 декабря прошлого года, предполагается стремительный переход к кредитованию долевого строительства с использованием счетов эскроу. С 1 июля будут разрешены только такие сделки с участием дольщиков, за исключением объектов, которые соответствуют специальным критериям Правительства РФ.
Изменения в законодательстве сегодня — определяющий фактор развития жилищного строительства. В новой модели финансирования застройщикам необходимо вкладывать больше собственных средств. Однако их дефицит в 2019 году, по оценке, составит 90 млрд рублей, а в 2020 году вырастет до 210 млрд рублей. Кроме того, до трети проектов из-за недостаточной устойчивости могут не получить проектного финансирования.
Сбербанком создана инфраструктура, необходимая для банковского сопровождения проектов и проектного финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу. В ноябре 2018 года разработано «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир». В январе утверждены рекомендации по структурированию сделок финансирования жилья по «смешанной» схеме – со счетами эскроу и без них. Кроме того, в банке разработан уникальный продукт «Кредит под будущую прибыль действующих проектов».
Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:
– Сбербанк предлагает застройщикам кредитные продукты на каждой стадии реализации проекта от разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры. Мы создаем и меняем наши продукты и сервисы для застройщиков синхронизировано с тем как меняется законодательство о долевом строительства, так как именно данные изменения определяют модель работы застройщиков жилья. Мы полностью готовы помочь нашим клиентам адаптироваться и успешно работать в новых условиях финансирования жилищных проектов.
Сегодня в Сбербанке открыто 6400 расчетных счетов застройщиков (60% всех открытых в РФ девелоперских счетов), по которым регистрируется 12 700 платежей в день. По данным на конец марта, на рассмотрении в банке находится 207 заявок на проектное финансирование жилищного строительства, из них 137 заявок (или 66%) – с использованием счетов эскроу.
С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или ...
Пончики – воздушное лакомство, которое любят не только дети, но и взрослые (доказательством последнего являются голливудские фильмы, где копы с большим удовольствием уплетают их килограммами). Сегодня на прил...
Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на лёгкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как ещё можно разн...
Тумбочка под телеаппаратуру – это первый предмет мебели, который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал, и вот что получилось. Кстат...
Овощехранилище необходимо каждому дачнику с единственной целью – сохранить собранный урожай на как можно больший срок. Для этого в старые времена использовались специальные ямы, набитые снегом и льдом, ледник...
При украшении ёлки на неё первым делом вешают электрическую гирлянду с лампочками (но не самодельную – с огнём не шутят!), потом – игрушки: сначала крупные, затем и маленькие. Одинаковые по форме и цвету укра...
Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и зо...
Жилеты «Диагональ» и «Валенок»
Использованный для жилета узор сложнее, чем плетёнка и рогожка, для его выполнения необходим опыт вязания длинным крючком, но интересный и редко встречающийся узор оправдывает ...
Бережливость — этот монетный двор человека, знающего счёт деньгам, подсказывает: овощи следует хранить в специальном ящике. Такой ящик должен хорошо проветриваться, что создаёт оптимальные условия для хранения ...
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твёрдого дерева с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом, а её жал...
Витражи популярны с давних времён. Они завораживают богатством прозрачных красок и способны оживить любой интерьер. Роспись витражными красками – популярная сейчас техника, с помощью которой можно создать мно...
При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в тёплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2х метров бочки. Недостаток этого довольно распространённ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
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