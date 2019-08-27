Сбербанк, МПР Приангарья и администрация Братска договорились о сотрудничестве в проекте «Чистый воздух»

Меморандум о сотрудничестве по подготовке и осуществлению инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» 27 августа в Иркутске подписали министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, администрация Братска, Байкальский банк ПАО Сбербанк.

Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 поставлена задача улучшения экологической ситуации в 12 крупных промышленных центрах России, включая Братск, отмечает пресс-служба банка. Проект «Чистый воздух» направлен на снижение выбросов транспорта, промышленных предприятий, предприятий теплоэнергетики, а также на газификацию города. Комплекс мероприятий рассчитан на период с 2019 по 2024 годы.

– Сегодня принято важное решение о реализации экологической программы в одном из крупнейших городов Иркутской области и оно будет способствовать дальнейшему взаимодействию ключевых сторон в этом процессе. Задача стоит конкретная – улучшение качества воздуха Братска, к конечной дате реализации проекта в этом городе атмосфера должна стать чище как минимум на 20%, – говорит министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

– Подписав Меморандум о сотрудничестве с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и мэром города Братска, мы подтверждаем свою заинтересованность в реализации мероприятий региональной части проекта «Чистый воздух». Совместная работа бизнеса и власти всегда приносит большие результаты, экологическая проблематика требует именно такого, командного, подхода. Сбербанк в решении задачи с загрязнением окружающей среды подставляет Братску свое финансовое плечо, мы будем помогать и в выстраивании стратегии реализации проекта, – отметил председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Стороны, заключившие соглашение о сотрудничестве будут вести совместную работу по поиску и привлечению инвесторов экологических проектов. Байкальский банк станет основной площадкой финансирования федеральной программы в Иркутской области. Одним из приоритетных направлений является переоснащение муниципального транспорта Братска.

– Уже в этом году начнется работа по созданию 5 станций мониторинга атмосферного воздуха, есть конкретные решения и по запуску экологичного городского общественного транспорта, который будет работать на экологически эффективных видах топлива, таких как газомоторное топливо и электричество. На реализацию проекта запланированы средства промышленных предприятий Братска и бюджета разных уровней. Все мероприятия и их результативность будут строго контролироваться, как по качеству исполнения, так и по срокам реализации, – говорит мэр Братска Сергей Серебренников.

По инф. Телеинформа

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