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Самостоятельная малышка отправилась ночью за молоком, пока мама спала
По инф. Телеинформа   
09 Апреля 2019 г.
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В Иркутске ночью 9 апреля пятилетняя девочка решила сходить за молоком в магазин, пока мама спала. Ребенка на улице Волжская у павильонов обнаружил иркутянин Дмитрий Воронович и отвез в полицию. Затем девочку вернули домой, ее здоровью сейчас ничего не угрожает.

В Иркутске пятилетняя девочка ночью пошла в магазин за молоком, пока мама спала

Нашедшему ее иркутянину малышка не смогла объяснить, где живет, а связаться с родителями или родственниками не представилось возможным, так как мобильного телефона у нее не было. Полицейские в участке установили личность ее матери и вернули ей ребенка еще до заявления о пропаже.

В настоящее время руководство межмуниципального управления полиции рассматривает вопрос о поощрении Дмитрия Вороновича за проявление активной гражданской позиции.

По инф. Телеинформа

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