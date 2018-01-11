Почётную грамоту думы Иркутска за самоотверженный поступок, позволивший задержать преступника, получил иркутcкий пенсионер Анатолий Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Награду вручила председатель городского парламента Ирина Ежова. Также небольшой презент Анатолию Яковлеву преподнёс депутат Александр Квасов, по инициативе которого состоялось награждение.

30 ноября 2017 года Анатолий Яковлев помог задержать правонарушителя. Молодой человек после совершения ДТП пытался скрыться от полицейского патруля. Проявив неравнодушие, пенсионер пожертвовал собственным автомобилем, чтобы перегородить дорогу и не дать виновнику аварии совершить бегство. Дума Иркутска единогласно одобрила предложение представить Анатолия Яковлева к награде.

– Многие из подобных историй заканчиваются плачевно, но благодаря вам тогда такого исхода удалось избежать. Особой ценностью также является то, что вы уберегли маму с ребёнком, находившихся в другой машине, которые могли невинно пострадать в сложившейся ситуации. Теперь вас знает весь Иркутск, для города вы – герой. Благодарю вас за мужество и желаю вам крепкого здоровья и успехов, – сказала Ирина Ежова.

К почётной грамоте думы Иркутска также прилагается денежная выплата.

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