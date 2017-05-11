Самолёт-призрак?

Первый лётный экземпляр новейшего лайнера МС-21 покинул цех окончательной сборки на Иркутском авиационном заводе, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник в авиаотрасли. На самом предприятии Телеинформу сообщение никак не прокомментировали, отметив, что у них такой информации нет.

Между тем федеральное издание сообщает, что МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полёту. При этом в корпорации «Иркут» СМИ также отказались комментировать эту информацию.

По сведениям «Известий», в настоящее время начался финальный этап подготовки к первому испытательному полёту. В конце 2018 года или начале 2019-го первые лётные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

Первый полёт МС-21 уже несколько раз откладывали. По последним данным, это произойдёт в мае 2017 года.