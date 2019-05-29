Самого красивого Айболита выберут народным голосованием в Иркутске

Народное голосование интернет-конкурса «Самый красивый доктор Иркутска» стартовало на сайте irkutskinform.ru.

Один раз в сутки каждый гость сайта может поддержать любое количество участников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Заявки принимаются до 10 июня.

Накануне Дня медицинского работника, 14 июня, будут подведены итоги и торжественное награждение. Победители в нескольких номинациях получат ценные подарки от партнеров конкурса и газеты «Иркутск», а также появятся на страницах издания.

Для участников конкурса нет ограничений по возрасту, социальному положению, месту работы. В нем могут участвовать заслуженные врачи и начинающие медсестры, работники государственных больниц и сотрудники частных клиник. Единственное условие – высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее трех месяцев.

Это уже третий профессиональный конкурс, организованный газетой «Иркутск» при поддержке администрации на сайте irkutskinform.ru. Предыдущие конкурсы, посвященные лучшим учителям и преподавателям, собрали миллионы просмотров и тысячи голосов.

По инф. Телеинформа

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