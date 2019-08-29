Итоги регионального конкурса мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества подвели в Приангарье. Конкурс проходил в рамках XIX специализированной выставки-ярмарки «Огород. Сад. Загородный дом». Награды победителям вручил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин.

– В этом году конкурс проводился по шести номинациям, участие в нем приняли 58 человек. Впервые была учреждена номинация «Лучшая малая архитектурная форма». Кроме того, традиционно конкурсная комиссия определяла самые оригинальные овощи, фрукты и ягоды, лучшее оформление цветочного букета, выставочного стенда, а также оценивала работу по пропаганде мастерства и передового опыта в области садоводческой и огороднической деятельности, – сообщил Вячеслав Козин.

Замминистра отметил, что условия конкурса не ограничивают участников в выборе числа номинаций – один человек может подать разные работы сразу по нескольким направлениям.

Больше всего претендентов на победу было в номинации «Самый оригинальный овощ». Свои достижения в ней представили 22 участника. Первое место досталось Анне Макаровой (СНТ «Труд» Шелеховского района), вырастившей бамию – овощ, по внешнему виду напоминающий стручок сладкого перца, а по вкусу – стручковую фасоль, баклажан или спаржу. «Серебро» номинации – у дынной груши «Пепино» Валентины Ивашевой (клуб «Садовод и огородник», Иркутский район). Третье место занял Константин Ступин (СНТ «Весна», Иркутский район) с челновидной тыквой.

В номинации «Самый оригинальный фрукт, ягода» победителем был признан темно-сливовый крупноразмерный крыжовник с десертным вкусом. Культуру выращивает Татьяна Храмцова (клуб «Лето», г. Иркутск). Второе место – у лещины (фундук) Валентины Ивашевой (клуб «Садовод и огородник», Иркутский район). Третье – у винограда, выращенного в непростых природный условиях Надеждой Марценюк (клуб «Любимый сад – огород», Куйтунский район).

Букет-победитель для конкурса подготовила Зоя Усова (СНТ «Мичуренец», Иркутский район). Второе и третье места в номинации достались, соответственно, Наталье Фальковской (СНТ «Протока» Ангарского городского округа) и Людмиле Сапега (клуб «Любимый сад – огород», Куйтунский район).

В номинации «Лучшее оформление стенда» конкурсная комиссия отметила сразу 10 участников: Юлию Гагарину (СНТ «Медик», г. Иркутск), Наталью Фальковскую (СНТ «Протока» Ангарского городского округа), Светлану Старостенку (СНТ «Березка», г. Иркутск), Валентину Урнышеву (клуб «Жарок», г. Шелехово), Надежду Зыкову (Иркутский клуб садоводоводов-опытников им. А. К. Томсона), Веру Маякову (СНТ «Нефтеразведчик», Иркутск), Зою Усову (СНТ «Мичуренец», Иркутский район), Любовь Чердынцеву (СНТ «Друзья природы», Ангарский городской округ), Людмилу Кравец (клуб «Лето», г. Иркутск), Нину Новикову клуб «Любимый сад – огород», Куйтунский район).

Шесть победителей определили в номинации «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта». Первого места удостоилась Валентина Ивашева (клуб «Садовод и огородник», Иркутский район), второе – у Елены Целютиной (клуб «Академия на грядках», Ангарский городской округ), третье – у Надежды Зыковой (Иркутский клуб садоводоводов-опытников им. А. К. Томсона). Четвертое, пятое и шестое места присудили, соответственно, Надежде Марценюк (клуб «Любимый сад – огород», Куйтунский район), Валентине Урнышевой (клуб «Жарок», г. Шелехов), Раисе Колесниковой (клуб «Садовод и огородник», Иркутский район).

«Пионер» конкурса номинация «Лучшая малая архитектурная форма» объединила 12 участников. Победу одержал Николай Богрянцев (СПК «Содружество», Иркутский район). На второй ступени пьедестала почета – еще один житель Иркутского района Михаил Сысоев. Работа Татьяны Казанцевой принесла своей создательнице третье место.

Все победители и призеры конкурса получили денежные призы.

XIX специализированная выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом» проходила в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» с 21 по 24 августа. Организатор выставки – министерство сельского хозяйства Иркутской области. Участие в выставке приняли 73 садоводства и клуба садоводов-огородников Иркутского, Шелеховского, Усольского, Ангарского и Куйтунского районов. Они представили собственноручно выращенную продукцию, провели для всех желающих лекции и мастер-классы, где поделились секретами сельскохозяйственных достижений. В рамках деловой программы выставки минсельхоз Иркутской области провел два круглых стола, посвященных вопросам взаимодействия государственных органов власти с организациями садоводов и актуальным проблемам ведения садоводческой и огороднической деятельности. Кроме того, на открытии выставки губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил награды победителям конкурса «Лучшая семейная усадьба». Конкурс проводился региональным министерством социального развития, опеки и попечительства среди многодетных семей, которые воспитывают не менее пяти детей, в том числе приемных, и имеют личное подсобное хозяйство.

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