Самый масштабный в России «зелёный щит» может появиться в Иркутске

В Иркутской области определили алгоритм действий по созданию «зелёного щита» вокруг областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

В частности, представители правительства сообщили, что реальная площадь создаваемого «зелёного щита» вокруг Иркутска может составить около 190 тысяч га. Ожидается, что вопрос вынесут на ближайшую сессию Заксобрания.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрия Миронова, лесопарковый зелёный пояс в Иркутской области, в случае его принятия, станет самым масштабным среди остальных «зелёных щитов». На сегодняшний день, крупнейшим лесопарковым зеленым поясом обладает Кировская область. Площадь «зелёного щита» в этом регионе оставляет 175 тысяч га. Всего по всей стране общая площадь лесопарковых зеленых поясов уже превышает один миллион гектаров.

Напомним, в этом году также с инициативой о «зелёном щите» выступили и в Братске.

По инф. Телеинформа

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