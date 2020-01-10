Самая красивая елка

В канун Нового года пенсионеры Кировского Союза пенсионеров приняли участие в городском фестивале-конкурсе «Самая красивая новогодняя елка – 2020».

По итогам конкурса в сквере им. Кирова на сцене у городской елки представителям союза был вручен диплом участника фестиваля. Кроме того, они удостоились специального приза за многолетнее участие в этом конкурсе и верность традициям.

Ветераны благодарят начальника управления культуры города Иркутска Антона Сергеевича Чернышева и всех сотрудников мэрии за организованный для иркутян праздник. Все получилось очень красочно и ярко, там было много радости и веселья!

Также мы благодарим пенсионеров-активистов Тамару Алексеевну Гутову, Галину Антоновну Штадлер, Людмилу Васильевну Кузнецову, Анну Семеновну Козлову и других членов Кировского союза!

Желаем всем пенсионерам в наступившем новом году здоровья, творческих успехов, мирного неба! Будьте счастливы и активны!

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