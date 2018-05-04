Салют можно будет... послушать

В Иркутске 9 мая устроят музыкальный салют ко Дню Победы – его можно будет слушать через радиостанцию.

Горожане впервые станут зрителями пиротехнического музыкального представления, сигнал которого можно будет послушать, например, в своём смартфоне. На специально созданное к этому мероприятию звуковое оформление было наложено пиротехническое действие, и у всех зрителей появятся равные возможности синхронно наблюдать за представлением и слышать звук. Традиционной площадкой мероприятия станет Нижняя набережная Ангары.

Представление будет разделено на четыре тематические части. Первая посвящена воспоминаниям, вторая – войне и сражениям, третья – объединению народов, и завершится программа объявлением Победы. Важная роль в этом действии, помимо пиротехнических эффектов, отведена смысловому звуковому сопровождению, в котором используется музыка, голос диктора той эпохи Юрия Левитана, пояснил организатор пиротехнического музыкального представления Михаил Калинин.

Воплотить замысел с трансляцией звука согласилось иркутское радио «МСМ». Подключившись к волне радиостанции, зрители представления смогут вне зависимости от расположения слушать аудиосопровождение.

Начало представления запланировано на 22:00, его продолжительность составит восемь минут. За это время будет запущено более трёх тысяч залпов, некоторые типы зарядов были специально разработаны для этого.

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