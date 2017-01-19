С внучатами на «Праздник чистоты»!

В этом году в первой декаде июня на острове Ольхон вновь пройдёт акция по уборке мусора «Праздник чистоты». С 3 по 8 июня жители Хужира и волонтёры из Иркутска, вооружившись лопатами и пакетами, примутся готовить Ольхон к началу летнего туристического сезона, очищая берега Байкала от мусорных завалов. В этом году акция отметит свой первый пятилетний юбилей.
Организатор акции, руководитель региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежда Николаева признаётся, что пять лет назад она была удивлена тому, что люди с большим энтузиазмом откликнулись на саму идею проведения «Праздника чистоты».
– В 2013 году мы впервые вышли на побережье, не в силах безучастно смотреть на то, как Байкал – священное место для всех жителей острова – буквально задыхается от мусора и стихийных свалок на своих берегах. С тех пор на острове мы каждый год собираем по несколько десятков тонн мусора. Перед началом большого летнего туристического сезона волонтёры и местные жители ликвидируют все стихийные свалки в сосновом лесу, примыкающему к знаменитому Сарайскому пляжу, уберут свалки в Маломорце, – говорит она.
Уже сейчас начинается формирование бригад волонтеров, готовых в этом году принять участие в акции «Праздник чистоты». От волонтёров требуется искреннее желание помочь Ольхону стать чище, а организаторы доставят до острова, обеспечат инвентарём и предоставят на время акции дешёвое жильё (не более 300 рублей в сутки).
Приглашаются к участию дружественные СМИ и партнёры, готовые организационно и финансово поддержать акцию. В прошлом году огромную помощь в проведении «Праздника чистоты» оказали клуб «Губерния», объединение «Планета Байкал», отель «Байкал-Вью». В этом году кроме традиционных мест уборки планируется почистить труднодоступные места побережья Ольхона, а также навести порядок на берегах заливов Малого моря от МРС до Курмы. Немаловажно, что будет осуществляться селективный (раздельный) сбор мусора.
Подробную информацию можно получить по тел. 8-914-901-31-35, 968-769.
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