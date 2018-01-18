С УК можно взыскать

После информации в газете о расчёте за коммунальную услугу по отоплению («МГ» № 47 от 24.11.17 г., «Плата за тепло») к нам, в аппарат общественной палаты Иркутской области, обратились десятки граждан за более подробным разъяснением порядка расчёта за отопление.

Многим удалось тогда помочь. Особенно тем, у кого была на руках ведомость оплаты. К сожалению, не имея обратной связи, я не могу сейчас сказать, как в дальнейшем сложились отношения данных собственников с управляющими организациями. Продолжаем и дальше информировать граждан об их правах и действиях, которые нужно произвести, если обнаружилось, что им неверно рассчитали и они переплатили.

Новые изменения в Жилищном кодексе подробно описали порядок действия граждан в таких случаях. Теперь, убедившись (по посуточной ведомости потребления тепловой энергии), что вам излишне насчитали, к примеру, 400 рублей за месяц по отоплению, вы можете не только вернуть эту сумму, но и получить 200 рублей (50% штрафа от этой суммы) в свою пользу от лица, допустившего такую ошибку. Для этого необходимо письменно обратиться в управляющую компанию. Этими средствами вы в дальнейшем можете закрыть свою задолженность по квартплате за предыдущие периоды. Эти серьёзные изменения в законодательство вступили в силу с 10 января 2018 года.

Желаю всем удачи в наступившем году!

Телефон для справок: 706-164.

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