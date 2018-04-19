С песней по жизни

30 апреля в Драмтеатре им. Н. Охлопкого пройдет юбилейный концерт Хоровой студии «Ангара» Дворца детского и юношеского творчества, посвященный 50-летию коллектива.

Всё началось в 1968 году. На базе хорового кружка Дворца пионеров была создана хоровая студия. Первым руководителем была Заслуженный работник культуры, педагог - хормейстер Екатерина Романовна Карпова, которая заложила крепкий фундамент в развитие и процветание коллектива, прививая детям любовь к музыке, к творчеству, к хоровому искусству. Именно благодаря её педагогическому таланту, в дальнейшем, хормейстером младшего хора, а потом и руководителем стала воспитанница и выпускница студии – Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, отличник народного просвещения - Валентина Шульга.

Хор «Ангара» является лауреатом и дипломантом международных конкурсов и фестивалей.

Хоровая студия – это не только пение и обучение музыки, но и знакомство с прекрасным миром искусства, общение с единомышленниками, дружба на многие десятилетия, поездки и гастроли, душевная, почти семейная атмосфера и радость от встреч друг с другом и руководителем. Всё это - хор «Ангара».

Хоровая студия - это 3 ступени: дошкольный хор «Звоночки», средний хор «Колокольчики», и старший концертный хор «Ангара» – 5-11 класс. То есть, придя в 5-летнем возрасте, участницы хора выпускаются уже в 11 классе, в 17-18 лет. Многие выпускницы, став родителями приводят своих детей в хор. Эта добрая традиция существует многие годы.

Уникальность и ценность пения в хоре, еще и в том, что репертуар очень многообразный: от русской и зарубежной классики к современным эстрадно-джазовым композициям, от русского фольклора, до духовной музыки. Таким образом, каждый участник хора находит для себя музыку для души, вместе с тем расширяя свой музыкальный кругозор, и открывая для себя новых авторов и композиторов.

Еще одна традиция хора-гастроли и путешествия: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Абакан, Улан-Удэ, Ижевск, и зарубежные страны: Польша, Германия, Швейцария, Италия, Испания, Швеция, Финляндия, Южная Корея, таким образом, благодаря хору дети открывают для себя мир, а также дарят творчество и знакомят зарубежных зрителей с русской культурой.

Отзывы выпускниц:

«Самое светлое воспоминание детства - это любимый хор "Ангара».

«Хор дал невероятный опыт в певческом плане, общение со сверстниками, незабываемые поездки, выступления на всех площадках города».

«С хором связаны только теплые и светлые воспоминания. Благодаря чуткому вниманию Валентины Петровны, мы учились дружить, преодолевать трудности и добиваться своих целей».

«Занятия в хоре внесли большой вклад в мое воспитание, привили чувство прекрасного, открыли двери в другой мир, музыкальный, светлый и праздничный».

Если Вы хотите, чтобы ваши дети занимались хоровым пением, находили новых друзей и открывали прекрасный мир искусства - приводите их в Хор «Ангара» во Дворец детского творчества. Идёт набор в хоровую студию детей 5-6 классов.

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